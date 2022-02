Konec provizoria po dlouhých 46 letech, mostečtí hasiči mají novou stanici

Poprvé ve své novodobé historii mají hasiči v Mostě plnohodnotnou stanici. Od roku 1975 sídlili v provizorním objektu, který jim měl sloužit maximálně dvacet let. Nakonec se to protáhlo na víc než 46 let. Nová budova jim teď nabízí nejen větší prostory, ale i jedno z nejmodernějších zázemí v Ústeckém kraji.