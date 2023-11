Nechceme další ghetta. Radnice na severu vykupují byty za desítky milionů

„Většina vykoupených bytů je v lokalitě Stovky. Během letoška vykoupíme celkem 26 bytů. V rozpočtu jsme na to připravili 23 milionů korun,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará.

„Předběžně je pak avizováno, že do rozpočtu města na příští rok je zakomponována částka 30 milionů korun na další výkup,“ doplnila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Důvodem proč Most, ale i další města v kraji byty vykupují, je snaha zabránit vzniku či dalšímu rozšíření ghett a vyloučených lokalit. Majitelé mnohdy za pronájem nevyhovujících a poničených bytů požadují nepřiměřeně vysoké nájemné, které ale stejně nájemníkům z velké části doplácí stát. Nástroj v podobě vyhlášení bezdoplatkových zón, jímž se města snažila proti obchodníkům s chudobou zasáhnout, v roce 2021 zrušil Ústavní soud.

Stejnou cestou jako Most se vydal i Chomutov. Dvakrát vyhlásil výzvu k odkupu bytů od soukromých vlastníků, díky níž se podařilo do majetku města získat téměř dvacítku bytů.

„Byty byly vykoupeny v sídlištních lokalitách vzhledem k příznivější ceně v porovnání s cenami bytů blíže k historickému centru města,“ uvedla mluvčí chomutovské radnice Marie Heřmanová s tím, že vykoupené jednotky jsou takzvaně sociální byty.

„Máme databázi žadatelů, ze kterých odbor sociálních věcí a hodnoticí komise vybírá vhodné žadatele,“ poznamenala mluvčí.

Miliony připravuje i Česká Kamenice

Výzvu na odkup bytů zveřejnilo na svých webových stránkách také Ústí nad Labem. Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha (ANO) město eviduje pouze jednu nabídku na odkup bytu od soukromníka v lokalitě Krásné Březno.

Radnice už dříve vykoupila několik bytů v kdysi problémové Matiční ulici nebo bývalou ubytovnu v Krásném Březně. Ta prošla kompletní rekonstrukcí a už se do ní nastěhovali první nájemníci.

Město se také snaží řešit situaci na problémovém sídlišti v Mojžíři, kde žije kolem dvou tisíc lidí, převážně Romů. Většina z více než šesti set bytů patří soukromým majitelům, kteří ani o prodeji neuvažují. „Byty k odkupu se v Mojžíři objevují sporadicky. Majitelé navíc z mého pohledu požadují neadekvátní kupní cenu,“ sdělil náměstek.

Jako nejlepší možnost, jak získat kontrolu nad některou z problematických lokalit ve městě, vidí odkup domů od soukromníků zastupitelé v relativně malé České Kamenici.

„Ve městě nemáme žádné ghetto nebo velké vyloučené sídliště. U nás jde zhruba o pět až sedm nemovitostí. Schválili jsme, že je začneme postupně vykupovat s nějakou dotační podporou,“ popsal starosta Jan Papajanovský (Koalice pro Kamenici).

Jako první vykoupí radnice dům v Pivovarské ulici, kde je část bytů ve velmi špatném stavu. „Pokud se tento krok osvědčí, máme v plánu vykoupit každý rok jeden dům. V horizontu pěti let by tak město mohlo být bez vyloučených lokalit,“ je přesvědčen starosta.

„Máme systém sociálního bydlení, v rámci kterého se daří některé domácnosti posouvat z těch nejhorších bytů do normálního standardního bydlení. Ti lidé začnou chodit do práce, posílají děti do školy. Ale jakmile se nějaký byt v problematické lokalitě uvolní, nastěhuje se do něj někdo jiný třeba i z jiného města,“ vysvětlil starosta.

Cena za dům v Pivovarské ulici je zhruba pět milionů korun, necelou polovinu by měla pokrýt dotace. „Pro každý výkup se budeme snažit najít vhodný dotační titul, v této oblasti jich je relativně hodně,“ sdělil Jan Papajanovský.

Most před lety rozjel také projekt, kdy ve spolupráci s majiteli bytů začal řešit nepřizpůsobivé nájemníky: