Bourání chanovského paneláku může konečně začít, nájemníci jsou pryč

15:17 , aktualizováno 15:17

Po ročním zpoždění způsobeném problémy s vystěhováním nájemníků by měla mostecká radnice podat žádost o dotaci na zbourání vybydleného panelového bloku 3 na chanovském sídlišti. A pokud to zastupitelé schválí, chce Most hned zkraje roku 2020 vyhlásit i výběrové řízení na demolici.