Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Křivda a vztek. Takové pocity lomcují částí obyvatel Mostu, kteří bydlí u zdejšího autodromu. Osm let upozorňují na hluk z dunících automobilů a motocyklů. Napsali stovky stížností úředníkům a politikům, podali i žaloby. Výsledek? „Slyšíme jenom kecy a hluk je tu od rána do večera pořád. Už nevěřím v právní stát,“ říká předseda spolku Zdraví pro Most Ivan Dlouhý.