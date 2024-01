Nedá se to přežít, žalují manželé kvůli hluku autodrom. Ten chystá další závody

„Máme za to, že je zde ještě prostor o pokus o dohodu na kompromisu, který bude pro žalobce přijatelný. Vzhledem k tomu, jak dlouho spor už trvá, není to zásadní zdržení,“ uvedl předseda senátu odvolacího soudu Jan Pekáč.

Obě strany mají tři měsíce na to, aby spolu zasedly ke jednacímu stolu a pokusily se nějak dohodnout. Pomoci jim má mediátor. Pokud tak neučiní, soud ve sporu nějakým způsobem rozhodne. Ve hře je přitom existence autodromu. Pokud by totiž soud žalobě manželů vyhověl, znamenalo by to výrazné omezení jeho provozu. Jestli u soudu prohrají manželé, budou se muset smířit s hlučným autodromem a také uhradit náklady na soudní řízení, které je už ve výši několik desítek tisíc korun.

Manželé v nalezení kompromisu příliš nevěří. „Takové pokusy tady už v minulosti byly, ale vedení autodromu na naše podmínky nikdy nepřistoupilo. Naše požadavky jsou stále stejné a neustoupíme z nich. Jde nám o dodržování hlukových norem, omezení komerčních jízd a tréninků,“ komentoval rozhodnutí soudu Jiří Hulička.

„Jsme otevřeni všem rozumným návrhům. O urovnáni sporu se ostatně snažíme dlouhodobě a už v minulosti jsme řadu opatření proti šíření hluku provedli,“ okomentoval výzvu soudu ke smíru tiskový mluvčí Autodromu Most Radek Laube.

S jakými konkrétními návrhy, či jaké ústupky v provozu je ochoten provozovatel závodiště dále přijmout, Laube neuvedl. „Případné další návrhy budeme řešit nejprve s mediátorem a protistranou,“ dodal.

Soudní líčení sledovalo i několik Mostečanů, kteří v blízkosti autodromu také bydlí a přijeli manžele podpořit. „Hluk z autodromu je příšerný. Když tam jezdí, nemůžete ani sedět na zahradě, nebo vyvětrat okno. Vedení autodromu podniká na úkor našeho zdraví, nic nedodržují,“ řekla jedna z nich. Dorazil i předseda spolku Zdraví pro Most, který proti hluku z autodromu dlouhodobě vystupuje. Ani on nevěří, že provozovatel bude chtít provoz na závodišti zredukovat.

Manželé žalobu podali už v roce 2018. Domáhají se, aby soud rozhodl, že zakazuje žalované společnosti obtěžovat je hlukem. Soudům předložili například výsledky měření hluku z krajské hygienické stanice a tvrdí, že společnost závodní areál provozuje v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Okresní soud jim žalobu už dvakrát zamítl, u odvolacího mezitím jednou uspěli s odvoláním.

„To, jak autodrom roky funguje, je nestandardní. Není to jen hluk, ale i emise z motorů. To se hodně zhoršilo poté, co provozování převzal současný majitel. Do Mostu se jezdí vyřádit cizinci, kteří by u nich doma jezdit nemohli, protože jim to limity neumožní. Všude ve světě se dodržují pravidla, jen u nás ne. Soudy ani nechtějí vyslechnout lidi, kteří v okolí autodromu bydlí a kterým hluk vadí,“ štve je a dodávají: „Nechceme autodrom zrušit, ale omezit, aby se to dalo přežít.“

Autodrom žalobu odmítá a považuje za nedůvodnou. Už se také připravuje na nadcházející motoristickou sezonu a areál vylepšuje. Upravuje závodní dráhu s cílem zvýšit bezpečnost a komfort jezdců. Plánuje řadu závodů, vrcholem má být mistrovství světa superbiků, které se uskuteční v červenci.