Výjimky pro mostecký autodrom mají řešit zastupitelé, ne pouze radní

„Dosud bylo udělování výjimek v kompetenci rady. Po podnětech od zastupitelů na červnovém jednání dochází k této změně. Výjimky schválené na letošní rok už ale zůstávají v platnosti,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

Paparega dodal, že nový postup schvalování by se tak týkal až akcí plánovaných na následující rok.

Za novým přístupem vedení města stojí hlavně dlouhotrvající stížnosti na provoz mosteckého autodromu od obyvatel městské části Souš, která je nejvíce postižená hlukem.

Vedení města jim sice vyšlo vstříc a v roce 2017 vydalo vyhlášku, která nařizuje v Souši klid o nedělích a svátcích, nicméně na několik konkrétních akcí uděluje rada výjimky, kdy je možné beztrestně hlučet. Na letošek jich autodrom získal dvanáct.

Je to hluk, před kterým neutečete, ani se nezavřete doma

Jednání zastupitelů jsou však na rozdíl od jednání městské rady veřejná, a k jednotlivým bodům programu se tak mohou vyjadřovat i občané, jichž se záležitost dotýká.

„Jezdí se ve všední dny i o víkendech. Je to hluk, před kterým neutečete, ani se nezavřete doma,“ stěžovala si na posledním zastupitelstvu obyvatelka čtvrti Monika Koubová s tím, že ač má město protihlukovou vyhlášku, autodrom podle ní dostává až příliš velkorysé výjimky. Spolu s dalšími občany pak požadovala od vedení města větší hájení práv zdejších obyvatel.

Vedení autodromu si nepříjemnou situaci uvědomuje a od roku 2017 už například změnilo provozní řád areálu, jenž omezil provozní dobu, nařídil u motocyklů používat tlumivky do výfuků či zakázal driftování, což je jízda vozidel ve smyku.

Hluk by mohla omezit stavba nového hotelu

V tuto chvíli autodrom spolu s architekty, projektanty a národní referenční laboratoří řeší i protihlukovou studii. Místo obří zdi vysoké až 50 metrů o tloušťce 6 metrů, která by snížila hlasitost o 6 až 10 decibelů, by měl vzniknout hotel.

„Přesunuli jsme náš investiční záměr výstavby hotelu právě do této pozice. Studie by měla být hotová už letos na podzim včetně podkladů, které ukážou, kolik decibelů věnujeme Souši,“ popsal další krok ke zlepšení situace výkonný ředitel společnosti Autodrom Most Ivo Diviš.

Přes všechny kroky ke snížení hluku však zástupci autodromu s vyhláškou od samotného začátku nesouhlasí. Argumentují tím, že je nezákonná a že její dodržování znemožňuje podnikání. Proti platnosti se proto už předloni odvolali ke správnímu soudu. O posouzení nezákonnosti znění vyhlášky nakonec rozhodne až Ústavní soud.