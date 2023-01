Spekulace o pozemcích a škrtání voličů. Moldava se chystá na nové hlasování

Řádné volby se konaly na konci září, ale ústecký krajský soud označil hlasování za neplatné.

Starostka Lenka Nováková(Otevřeně ke všem) nechala před podzimním termínem voleb ze stálého seznamu voličů vyškrtnout 27 lidí, kteří podle ní sice v obci mají trvalý pobyt, ale fakticky tady nežijí a nemají k ní žádný vztah.

Objevovaly se spekulace, že nově příchozí měli svými hlasy pomoci k vítězství zdejší celkem nové organizaci SPD. Předseda volební komise Oldřich Kozler, kterého nominovala právě SPD, před začátkem voleb nicméně uvedl, že rozhodnutí starostky Lenky Novákové respektovat nebude a nechá hlasovat každého, kdo k volbám přijde. A jak řekl, tak učinil.

SPD se třemi získanými mandáty volby v září vyhrála, hnutí Otevřeně ke všem získalo dva stejně jako uskupení Spolu a Rozvoj Moldavy a Nového Města.

Podle rozhodnutí soudu si ale předseda volební komise nepočínal správně.

„Okrsková volební komise není v průběhu voleb oprávněna přezkoumávat oprávněnost vyškrtnutí osob obecním úřadem ze stálého seznamu voličů,“ uvedl předseda senátu krajského soudu Petr Černý s tím, že pokud by okrsková volební komise neumožnila vyškrtnutým hlasovat, byl by výsledek výrazně jiný.

Před sobotním termínem hlasování to na Moldavě vypadá na klid před bouří. „Myslím, že opozice něco chystá, ale nedokážu předjímat co. Těch variant, kdy se může něco stát, je tolik, že fakt nevím,“ uvedla starostka s tím, že ty, kteří se na Moldavu přistěhovali účelově, nechá znovu z voličského seznamu vyškrtnout.

„Seznam voličů je generovaný z databáze trvale hlášených osob, my jim nerušíme trvalé bydliště, to nejde. My jim pouze odebíráme voličské právo, protože se domníváme že v obci nebydlí a k trvalému pobytu se přihlásili účelově. Jejich trvalý pobyt je pouze formální,“ znovu vysvětluje starostka.

Za pravdu jí dává i odbor voleb ministerstva vnitra. V jeho vyjádření stojí, že podoba seznamu bude odpovídat tomu, co potvrdil soud. Tedy, že z něho může obecní úřad vyškrtnout osoby, které podle jeho poznatků nejsou občany obce v materiálním slova smyslu.

„Většina voličů s naším postupem souhlasí a k volbám znovu půjdou. Jestli přijdou i ti vyškrtnutí, netuším,“ poznamenává starostka Nováková.

„Tady budou nový volby? To ani nevím. Na podzim jsem volit byl, ale teď nepůjdu, Vůbec mě to nezajímá,“ říká starší muž před objektem, kam se většina „černých duší“ během loňského léta a podzimu přihlásila nebo byla přihlášena.

Přízemí budovy je neobyvatelné, přes okno je vidět velké množství uskladněného stavebního materiálu, od okna k oknu běhá vlčák. Na parapetu jednoho okna v patře se větrají pracovní boty.

„Monitorujeme si situaci a je evidentní, že v budově skoro nikdo nebydlí. Večer tam svítí jedno okno, kdyby tam bydleli všichni přihlášení, asi by to vypadalo jinak,“ je přesvědčena Eva Kardová z uskupení Spolu, která taky kandiduje.

„Nevíme, jak to v sobotu dopadne. Jestli ti vyškrtnutí znovu přijdou volit, nebo to vzdají. Spíš očekáváme, že přijdou a budou dělat divadlo,“ myslí si Kardová.

„Volit znovu určitě půjdu, stejně jako na podzim. Bydlím tady přes třicet let a tahanice jsou každé volby. Radši se k tomu nebudu vyjadřovat,“ není příliš sdílný starší muž. Ani on nechce prozradit své jméno a rychle odchází od diktafonu.

Starostka je teď úředník

S rozhodnutím o neplatnosti voleb není spokojena Iveta Baudišová, jednička na kandidátce SPD a spolumajitelka objektu, kam se lidé před volbami přihlašovali k trvalému pobytu.

„Bohužel, soud rozhodl tak, jak rozhodl. Kolik právníků, tolik názorů. Počítám s tím, že starostka znovu některé lidi z volebních seznamů vyškrtne. Budeme se bránit soudní cestou,“ říká Baudišová a odmítá tvrzení o účelovém přihlašování nových obyvatel do budovy, kde jsou údajně pouze dva byty.

„Teď v ubytovně bydlí zhruba 18 lidí. Před dvěma lety jsme celé patro zrekonstruovali, fotografie, jak to tam vypadá, jsme poskytli pouze policii,“ popisuje Baudišová.

Mezi místními kolují spekulace, že za volebním bojem může být změna územního plánu a prodej zajímavých pozemků. „Co vím od lidí z obce, jsou nějaká veřejná projednání kvůli větrným elektrárnám. A vím, že jeden člověk z kandidátky paní starostky tam má velké pozemky,“ tvrdí Iveta Baudišová.

„Že se něco o pozemních říká, vím, ale nic takového nemáme potvrzeno, můžeme se pouze domnívat, že o něco takového jde,“ říká i starostka s tím, že kvůli neplatnosti podzimních voleb je od 1. ledna obec v rozpočtovém provizoriu. „Nemůžeme o ničem rozhodovat. Teď jsem v podstatě úředník, který řeší úřední záležitosti,“ říká Lenka Nováková.

Hlasování o ovládnutí obce

Jako boj o demokratickou podstatu voleb v našem státě vnímá opakování voleb na Moldavě náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

„Skupina lidí si zde opět pomocí najatých „voličů“ dělá z nejzákladnějšího výdobytku demokracie – svobodných voleb – hlasování o ovládnutí obce s obrovským ekonomickým potenciálem. Je to tak malá obec, že dvacet najatých neobčanů Moldavy může změnit, a v září změnilo, výsledky voleb. Zvýšená pozornost občanské společnosti alespoň trochu pomůže. Doufejme, že se orgány činné v trestním řízení postaví proti zlu a manipulaci. Krajský soud tu odvahu už našel,“ vyjádřil se Jiří Řehák.

Dodatečné komunální volby se měly konat i v obci Brodec na Lounsku. V podzimních komunálních volbách tady žádný subjekt kandidátku nepodal a nestalo se tak ani teď, dodatečné volby se tady v sobotu tedy konat nebudou.

Obec tak nadále řídí státní úředník. Jeho pravomoci jsou omezené, zajišťuje základní chod obce tak, aby fungovala údržba komunikací, svoz odpadů nebo zásobování vodou.