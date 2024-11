Moldavě se podařilo prodat historické nádraží, spolek chce v budově muzeum

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Krátce po dražbě se nám ozvali tři zájemci. Jedním z nich je železniční spolek, který by sem chtěl přesunout své aktivity. Jako zastupitelé jsme se usnesli, že tento projekt nám dává smysl,“ uvedl starosta David Leitermann (SPOLU).

Zájemcem je spolek Výtopna Zdice, který nabídl Moldavě za památkově chráněnou budovu z roku 1885 tři miliony korun. Tedy stejnou sumu, za kterou ji radnice nabízela v nedávné elektronické aukci. Nikdo v ní ale nepodal nabídku.

Spolek zaplatí kupní cenu po částech. Do konce roku má uhradit nevratnou zálohu půl milionu korun, do června příštího roku pak zbývajících 2,5 milionu korun. Až po splacení se stane jejím vlastníkem.

„K převodu vlastnictví dojde až ve chvíli, kdy budeme mít celkovou částku. Pokud nesplatí zálohu, dohoda bude neplatná. V případě, že by v příštím roce nesplatil zbývající část do daného termínu, tak nám zůstane záloha i nádraží,“ řekl starosta.

Spolek donedávna provozoval muzeum v obci Zdice ve středních Čechách v prostorách železničního depa. Návštěvníci zde mohli vidět železniční i silniční historická vozidla. Prostory ale musí spolek opustit, hledal proto jiné místo a našel ho právě v příhraničí v Krušných horách.

„V budově nádraží chceme vybudovat muzeum, kam umístíme menší trojrozměrné exponáty. Kromě železniční tematiky máme třeba policejní stanici, obchod někdejší Jednoty a exponáty z doby 50. a 60. let minulého století. Muzeum bychom chtěli zpřístupnit veřejnosti v pravidelných termínech na jaře,“ plánuje předseda spolku Radim Říha. Památkově chráněnou nemovitost bude spolek postupně opravovat.

Spolek chce koupit i výtopnu

Do nádražní budovy ale nelze umístit kolejová vozidla, kterých má spolek celou řadu. Usiluje proto i o odkup nedaleké výtopny, kterou vlastní Správa železnic. „Jednáme o tom,“ potvrdil Říha.

Nádraží se veřejnosti otevře mimořádně v sobotu 7. prosince. Spolek tam uspořádá výstavu k připomenutí výročí 140. let příjezdu prvního parního vlaku do nově vybudované stanice (přijel 6. prosince 1884 – pozn. redakce). Akce se koná od 11 hodin do 19 hodin.

Návštěvníci uvidí vybrané železniční exponáty, z nichž některé jsou staré přes sto let, či modelové kolejiště. Z Teplic sem pojede speciální Mikulášský vlak. Dostat se sem bude možné i víkendovými vlaky dalších dopravců.

Když Moldava v roce 2016 nádraží od Správy železnic zhruba za tři miliony koupila, chtěla ho opravit. Po změnách ve vedení obce v roce 2019 zastupitelé rozhodli, že budovu nabídnou k prodeji. Bez úspěchu.

O dva roky později zastupitelé rozhodnutí o prodeji zrušili s tím že budovu opraví. Měli už přislíbenou dotaci ve výši 50 milionů korun na rekonstrukci, která by tehdy pokryla většinu nákladů. Z plánů však nakonec sešlo. Zastupitelé peníze odmítli přijmout zejména pro nedostatek peněz na provoz objektu po rekonstrukci.

Na jaře roku 2022 proto nádraží začala obec znovu nabízet k prodeji za 7,5 milionu korun. A opět neúspěšně. Postupně tedy snížila částku až na současné tři miliony.