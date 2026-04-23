Kupujeme zajíce v pytli, říká firma o nádraží v Moldavě. Na ubytovnu ho proměnit nesmí

Miroslava Strnadová
  12:48
Ještě letos se chce nový majitel pustit do základních oprav historického nádraží v Moldavě na Teplicku. Vlastníkem památky z druhé poloviny 19. století se skutečně stane firma Hotel Prince de Ligne podnikatele a expolitika Petra Bendy. Zastupitelé obce, která budovu nabízí už roky, schválili kupní smlouvu na téměř 1,7 milionu korun. Teď už zbývá jen její podpis. V objektu má být hotel.
Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
17 fotografií

„Dokud nebude podepsáno a neproběhne zápis do katastru, není nic jisté. Až potom si otevřu whisky a řeknu, že je prodáno,“ řekl iDNES.cz po jednání zastupitelů starosta Moldavy David Laitermann (SPOLU).

Naráží tím na zkušenosti z minulosti, kdy už obec chátrající budovu téměř prodala, ale nakonec jí zůstala. Starosta předpokládá, že by k podpisu kupní smlouvy mělo dojít na začátku května.

Obec se snaží chátrající staniční budovu prodat posledních pět let. Na rekonstrukci tak rozsáhlého objektu nemá finance a ani konkrétní plány pro jeho budoucí využití.

Roční rozpočet Moldavy je podle starosty zhruba sedm milionů korun. To je hlavní důvod, proč se jej snaží zbavit i za cenu, která je výrazně nižší než celkové dosavadní investice. Zatímco obec do nákupu a nejnutnější údržby vložila téměř čtyři miliony korun, nyní ji prodává za méně než polovinu.

Podle starosty kupní cena plně reflektuje realitu. Částku 1,69 milionu korun zastupitelé akceptovali už v březnu, kdy projednávali nabídky dvou zájemců. Vybrali tu nejvyšší. Opozice tehdy cenu kritizovala.

„Cena byla posouzena s ohledem na konkrétní okolnosti. Vzali jsme v úvahu technický stav, nutnost rozsáhlé rekonstrukce i fakt, že jde o kulturní památku a budou tam omezení při rekonstrukci,“ vysvětlil nyní Laitermann.

Kupní smlouvu schválili všichni přítomní zastupitelé, zástupci opozice chyběli. Prodej nádraží vzbudil značný zájem místních, kteří ve středu večer dorazili do zasedací místnosti obecního úřadu. Z řad veřejnosti zaznívaly i kritické hlasy. „Jde o kulturní památku. Obec by ji neměla prodávat, ale naopak se snažit o její opravu. Má sloužit nám místním, a ne jako hotel, kterých už tu několik máme,“ prohlásil jeden z přítomných občanů.

Zazněla i obava, že nový vlastník nechá budovu dál chátrat nebo že nebude s opravou spěchat.

Na to reagoval zástupce společnosti Hotel Prince de Ligne Tomáš Kessler, kterého Petr Benda vyslal do Moldavy jako svůj záskok. „Koupí dává budoucí vlastník závazek, že budovu chce opravit, ale na rovinu říkám, že neví, kdy to bude. Termín nelze s ohledem na možné soudní spory a jednání s úřady včetně památkářů garantovat. V České republice to trvá dlouho,“ uvedl Kessler s tím, že transakce je pro kupujícího riziková.

„Kupujeme zajíce v pytli. Přesně nevíme, jaký je technický stav budovy. Rekonstrukce bude o desítkách, možná stovkách milionů korun,“ dodal. Do nejnutnějších oprav, které mají zastavit další chátrání, se chce nový vlastník pustit ještě letos. Odhadem má jít podle slov Kesslera o investici kolem milionu korun.

V objektu plánuje společnost vybudovat ubytovací zařízení. O jaký konkrétní standard půjde, není jasné, ale v budově nevznikne sociální ubytovna. Tuto podmínku si obec zakotvila přímo do kupní smlouvy. V případě porušení této podmínky, bude smlouva neplatná.

Spolu s kupní smlouvou obě strany podepíší memorandum o spolupráci. „Memorandum vzniklo proto, aby se s rekonstrukcí začalo v co nejkratším termínu. Jelikož bude řada úřadů vyžadovat stanovisko obce, zavazujeme se, že budeme jednat bezodkladně,“ vysvětluje Laitermann.

Nejisté zůstává další působení spolku Výtopna Zdice, který v budově provozuje muzejní expozici. „Nikdo s námi o tom, jestli a za jakých podmínek tam budeme moci zůstat, nejednal,“ uvedl šéf spolku Radim Říha. Spolek chtěl budovu od obce koupit, ovšem z kupní ceny tři miliony korun, na které se před lety strany dohodly, uhradil jen část.

Zástupci investora se chtějí s Říhou sejít až po podpisu smlouvy. „V současné době nemá spolek žádný smluvní vztah k užívání prostor. Určitě se sejdeme a budeme projednávat možnosti. Nemyslím si, že nový vlastník bude hned druhý den po koupi činit kroky k vyklizení prostor,“ uzavřel Kessler.

Rozsáhlá staniční budova je součástí Moldavské dráhy. V minulosti šlo o pohraniční stanici, neboť trať pokračovala směrem do Holzhau a Freibergu. Po přerušení přeshraničního provozu v roce 1945 tady vlaky končily. Už řadu let tu nikdo cestující neodbavuje.

25. listopadu 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kupujeme zajíce v pytli, říká firma o nádraží v Moldavě. Na ubytovnu ho proměnit nesmí

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)

Ještě letos se chce nový majitel pustit do základních oprav historického nádraží v Moldavě na Teplicku. Vlastníkem památky z druhé poloviny 19. století se skutečně stane firma Hotel Prince de Ligne...

23. dubna 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.