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Prodej historického nádraží v Krušných horách šetří policie, vadí nízká cena

Miroslava Strnadová
  14:07
Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
17 fotografií
Prodejem památkově chráněného nádraží z druhé poloviny 19. století v Moldavě na Teplicku se zabývá policie. Novým vlastníkem se nedávno stala společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Transakci však kritizuje opozice kvůli nízké ceně, a podala proto trestní oznámení. Město chátrající budovu prodalo po několika neúspěšných pokusech.

Důvodem prodeje ze strany radnice bylo, že pro nádraží neměla využití ani peníze na nákladnou rekonstrukci. Prodej společnosti Hotel Prince de Ligne sice schválili moldavští zastupitelé už před několika měsíci, ale teprve před pár dny proběhl i oficiální zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí.

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Moldava nádraží prodala téměř za 1,7 milionu korun. Přitom před deseti lety za objekt zaplatila víc, a to 3,2 milionu korun. Původní představy obce byly, že celou budovu nechá zrekonstruovat, ale z plánu nakonec sešlo. Investovala do nejnutnějších oprav, šlo zhruba o 600 tisíc korun, a další peníze spolkly úroky z úvěru, který si obec na koupi vzala.

„K prodeji přistupuji jako k minimalizaci ztrát, nic víc. Rozhodně to není ziskový obchod,“ komentoval krok už před časem starosta obce David Leitermann (SPOLU) s tím, že obec na další opravy peníze nemá.

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
Nádražní budova v Moldavě na Teplicku (listopad 2024)
17 fotografií

Právě nízkou prodejní cenu kritizuje místní opozice. Podle zastupitelky Ivety Boudišové (SPD) mohla obec překročit zákon a podala kvůli tomu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. „Prodejní cena byla nízká. Obec to neměla prodávat,“ uvedla.

Okolnostmi obchodu se tak aktuálně zabývají tepličtí kriminalisté. Případ je ve fázi prověřování a policie zatím nikoho neobvinila. „Nadále probíhají úkony trestního řízení, v této fázi šetření proto nelze sdělit žádné další podrobnosti,“ sdělil policejní mluvčí Václav Krieger.

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Starosta Moldavy si ovšem za prodejem stojí, byť připouští, že to může působit sporně. „Už jsem kvůli tomu podával vysvětlení na policii. Vysvětloval jsem, že jsme se budovu snažili prodat asi pětkrát a cena se postupně snižovala,“ přiblížil nyní Leitermann.

„Stáli jsme před rozhodnutím, zda dát šílené peníze do opravy, protože do budovy zatéká, a investice by se obci nikdy nevrátila, nebo to prodat za jakoukoliv nejvyšší nabídku, která dorazila řádně a v termínu,“ dodal.

V nádraží má vzniknout hotel. Obec si do kupní smlouvy dala podmínku, že tam nebude zařízení sociálního bydlení či sociální ubytovna. Omezení se nevztahuje na turistické ubytování. Petr Benda na dotazy iDNES.cz ohledně budoucnosti nádražní budovy neodpověděl.

25. listopadu 2024

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