Trať na Moldavu je ve špatném stavu, místo vlaků svezou lidi autobusy

„Výstupy z pravidelného měření stavu železničního svršku ukázaly v úseku Dubí – Mikulov v několika případech překročení mezních limitů bezpečné provozuschopnosti trati. Úsek Dubí – Moldava byl proto preventivně vyloučen z provozu,“ oznámila mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.

Výluka, na kterou upozornil web zdopravy.cz, přišla těsně před zahájením turistické sezony. Dosud vlaky jezdily do Moldavy jen o víkendech, o prázdninách měl být ale provoz na denní bázi.



„Je to velká rána hlavně pro místní restauratéry. Když už konečně přišla postcovidová doba a těšili jsme se na příliv turistů, přišlo tohle. Mrzí mě to o to víc, že se zmíněný úsek měl opravovat už v dubnu. Kvůli koronaviru a škrtům v rozpočtu se ale nakonec opravy odložily,“ zmínil zastupitel Moldavy Michal Cuc.

Kdy se vlaky na trať znovu vrátí, zatím není jasné. Původně se mluvilo o tom, že bude výluka trvat až do podzimu, správce trati ale nyní oznámil, že se opravy pokusí urychlit.

„Po rozboru situace Správa železnic uspíšila plánované opravy a objednala práce na výměně kolejového roštu s nejbližším termínem zahájení. Aby byl dopad na letní turistickou sezonu co nejmenší, byl harmonogram prací zkrácen na přibližně 30 dní nepřetržité výluky. Dokončení prací předpokládáme na přelomu června a července,“ podotkla Friebová.

Není to přitom poprvé, kdy je Moldavská dráha mimo provoz. V březnu 2017 ji v úseku od Mikulova až po Moldavu uzavřel sesuv půdy v nepřístupném terénu mezi novoměstským a mikulovským tunelem.

Oprava poškozeného úseku vyšla téměř na 64 milionů korun a vlaky se na trať vrátily až po dlouhých 19 měsících – v listopadu 2018. Do té doby vozily cestující v úseku Osek – Moldava autobusy.

Ty nahrazují vlaky i nyní. V sobotu a v neděli jedou z Mostu po celé trase a při cestě z Ústí se na ně přesedá v Teplicích. Režim pro další víkendy bude ještě upřesněn.

Moldavská horská dráha spojující Most s Moldavou začala oficiálně fungovat v květnu 1885, ale už roku 1876 byl zprovozněn úsek do Oseku a rok poté do Hrobu. Část mezi Loukou u Litvínova a Moldavou je od roku 1998 kulturní památkou.

8. září 2019