Místní osobní doprava do 3,5 tuny, MHD a záchranné složky projedou přes Neštěmice. Novinářům to dnes řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Děčínská radnice očekává kolony. Nový most, který má vydržet 100 let, bude hotový příští rok na podzim.

Stavaři dnes dopoledne likvidovali svodidla, objízdné trasy osazují prvky pro zklidnění dopravy. Následně se most uzavře a začne jeho demolice.

„Všechno směřuje k prvnímu milníku, který je od 18. a pak následně od 23. června, kdy máme výluky na koridoru pod mostem a budeme snášet a bourat pilíře, které přiléhají k železniční trati,“ popsal práce Michal Kužník ze společnosti Strabag.

Následně stavaři zbourají zbývající části mostu a zahájí výstavbu nové estakády. Demoliční práce přes železniční trať považuje Kužník za nejproblematičtější.

„My na to máme sjednané výluky, které jsou noční. Máme požádáno o pomalé jízdy a máme zvolený takový technologický postup, aby to bylo bezpečné. Ale je to taková věc, která je, řekněme, nepříjemná,“ konstatoval zástupce stavbyvedoucího.

„Finalizujeme veškeré přípravy na to, abychom uzavřeli a potom provedli kompletní demolici estakády Mojžíř,“ uvedl Rýdl.

Před zahájením rekonstrukce připravovali silničáři objízdnou trasu, která slouží jako objížďka pro kamiony od dubna, kdy se v Ústí nad Labem uzavřel kvůli opravě Benešův most.

Do krajského města od té doby nemohou vjíždět nákladní auta nad 3,5 tuny. „Provedli jsme tam plošné výspravy, výspravy všech výtluků. Dokonce v jednom místě jsme zkapacitnili most,“ připomněl mluvčí.

Uzavření mostu se dotkne zejména obcí, přes které povede objízdná trasa. Kolony očekávají v Děčíně.

„My jsme v Děčíně s ŘSD dlouhodobě jednali o tom, aby nám opravili Teplickou ulici, přes kterou povede objízdná trasa. Tam došlo k úpravě povrchů, bylo obnoveno vodorovné dopravní značení. To byla naše podmínka,“ řek mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.

Kolony se podle předpokladu budou v ranních a odpoledních špičkách tvořit zejména směrem do centra. Nejvytíženější bude zřejmě úsek od místní části Bynov. „Tam lze jet na kole bezpečně mimo hlavní komunikaci kolem Kozí dráhy,“ dodal Stínil.

Na estakádě platilo několik let omezení kvůli jejímu špatnému stavu. Silničáři na obě strany vozovky umístili výstražné směrové desky. Snížená byla rychlost, která by se měla po výstavbě nového mostu opět vrátit na původních 90 kilometrů v hodině. Nový most bude dlouhý skoro 292 metrů, cena stavby je 259 milionů korun.