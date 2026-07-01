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Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

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  14:38

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Premiér Petr Fiala na setkání s občany v Ústí nad Labem v městské části Mojžíř. (26. srpna 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Policisté vyšetřují okolnosti nedělní hromadné bitky, která se odehrála na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací iDNES.cz jeden z mužů přišel za druhou stranou kvůli vymáhání dluhu. Byl vyzbrojený pepřovým sprejem a údajně vyhrožoval. Vyhrocení nastalo po zapojení tří žen. Hádka následně přerostla v potyčku desítek lidí.

Incident se odehrál v ulici Jindřicha Plachty, kde se během několika minut začaly scházet desítky přihlížejících. Podle informací iDNES.cz během potyčky padaly nejen pěsti a facky, ale použit byl také pepřový sprej a ocelová tyč.

Policisté museli zabránit tomu, aby se konflikt rozšířil nebo aby se do něj zapojili další lidé.

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