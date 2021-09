Ústí má první modrou zónu, auta všech rezidentů se do ní však nevejdou

Modrá zóna platí v ulicích Palachova, Resslova, Pasteurova (ke křižovatce s Bezručovou ulicí), Thomayerova, U nemocnice a části ulice České mládeže. Celoroční parkovací karta na jedno auto vyjde na 1 200 korun, druhé už na šest tisíc a za třetí 15 tisíc korun.

„Pokud to platí jen v jedné části města, je to absolutně nekorektní a nespravedlivé. A i když budeme platit, stejně večer žádné místo na parkování nebude,“ píší lidé v petici.

„Někde na jeden dům s 60 byty vychází šest parkovacích míst. I když zaplatíme, sami se tam nevejdeme,“ uvádí autor petice Robert Merle. Auta tak budou stát i v jiných ulicích.

Místním také vadí, že radnice minulý týden jen dvakrát po sobě nechala dát za stěrače lístek s informacemi o změně parkování a placení.

„Jinak se s námi nikdo nebavil. I výše ceny je nesmyslná. Pokud porovnáte stejně velká města jako Hradec Králové, Pardubice, Liberec nebo České Budějovice, tak roční rezidentní parkování mimo centrum stojí od pěti set do tří tisíc korun pro dvě auta. My nesmyslně zaplatíme 7 200 korun,“ tvrdí Merle.

Zatím bylo zakoupeno 181 karet pro první automobil a jen pět pro druhé vozidlo. Město ale podle vedení radnice chce ještě o problému jednat.

„Dozvěděl jsem se, že parkovací zóny situaci nepomáhají, ale ještě ji horší. Budeme to řešit, aby to lidem vyhovovalo. Vypadá to, že je tam zhruba o padesát míst méně, než by mělo. Řešení může být ve spojení s UJEP, kde je místo a parkovací stání by se zde mohla udělat,“ říká náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Modré zóny budou i jinde

Městské služby žádají, aby si lidé kupovali zatím jen jednu kartu. „Situaci nyní budeme sledovat a po půlročním vyhodnocení umožníme parkování dalším rezidentům v okolí,“ popisuje primátor Petr Nedvědický (ANO). To znamená, že placených rezidentních míst bude přibývat.

Ovšem už nyní je jasné, že modré zóny nebudou jen na Klíši, ale v dalších částech města, takže pokud je magistrát dobře nepřipraví a nevysvětlí, lze čekat protesty nejen ve čtvrti Klíše.

„Pokud někde budeme potřebovat vyřešit situaci a umožnit parkování rezidentů a bude to jen trošku možné, budeme se snažit modrou zónu zajistit. Jsou oblasti, kde to nebude jednoduché, což jsou velká sídliště, kde to bez výstavby parkovacích domů vyřešit nepůjde. Město ale slouží primárně lidem, nikoli autům,“ upozorňuje primátor.