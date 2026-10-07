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Hákové kříže a slepice bez hlavy. Útok na muslimy v Teplicích zůstane bez trestu

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  8:42
Bez potrestání zůstane březnový útok na muslimskou obec v Teplicích. Na fasádu její modlitebny někdo tehdy nasprejoval hákové kříže. Ke dveřím navíc později kdosi pohodil slepici bez hlavy. Policii se ovšem nepodařilo vypátrat pachatele.

„Případy byly odloženy, protože i přes veškeré možné šetření a policejní úkony se nepodařilo zjistit konkrétního pachatele, proti kterému by bylo vedeno trestní řízení,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Hákové kříže byly zhruba dva metry velké a jasně viditelné přes plot sídla Muslimské obce Teplice v ulici U Nových lázní.

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu modlitebny v Teplicích. (28. března 2026)
Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu modlitebny v Teplicích. (28. března 2026)
Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu modlitebny v Teplicích. Případ už vyšetřují tepličtí policisté. Součástí útoku na muslimskou obec byla i o dva dny později pohozená slepice bez hlavy na prahu stejného domu. V Teplicích žije početná muslimská komunita. (28. března 2026)
Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu modlitebny v Teplicích. (28. března 2026)
7 fotografií

Modlitebna je určená pro hosty Lázní Teplice v Čechách, které tradičně sázejí na tuto klientelu ze zemí Blízkého východu. Ovšem modlit se a setkávat se sem zajíždějí i věřící z širšího okolí Teplic, kteří se na severu Čech usadili, vzali si české manželky nebo tu podnikají.

Na hákové kříže a pohozenou slepici upozornila v březnu Eman Ghalebová, někdejší studentka zdejšího gymnázia a dcera místního lékaře.

„Tohle není náhoda ani hloupý vtip. Tohle je zastrašování a šíření nenávisti. Teplice byly vždy pokojným městem, kde lidé různých kultur a vyznání dokážou žít vedle sebe. Věřím, že je to čin jednotlivců, ale i tak se to musí brát vážně. Takové činy totiž vyvolávají strach, zhoršují pocit bezpečí a narušují soužití mezi lidmi. Místa modlitby mají být bezpečná. Pro každého, ať už jde o kostel, synagogu nebo muslimskou modlitebnu,“ uvedla na Facebooku s tím, že „to, co se stalo, nevzniklo ve vzduchoprázdnu. Jde o důsledek atmosféry, ve které se léta normalizuje rozdělování lidí, strach a jednoduchá populistická a nenávistná rétorika“.

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Modlitebna je v Teplicích už několik let. Mnozí místní o ní ani nevědí. Muslimové ale chtěli zhruba před 25 lety postavit v Zámecké zahradě v centru města mešitu s minaretem, to však mezi Tepličany vyvolalo velký odpor.

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