Hákové kříže a slepice bez hlavy. Útok na muslimy v Teplicích zůstane bez trestu

„Případy byly odloženy, protože i přes veškeré možné šetření a policejní úkony se nepodařilo zjistit konkrétního pachatele, proti kterému by bylo vedeno trestní řízení,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Hákové kříže byly zhruba dva metry velké a jasně viditelné přes plot sídla Muslimské obce Teplice v ulici U Nových lázní.
Modlitebna je určená pro hosty Lázní Teplice v Čechách, které tradičně sázejí na tuto klientelu ze zemí Blízkého východu. Ovšem modlit se a setkávat se sem zajíždějí i věřící z širšího okolí Teplic, kteří se na severu Čech usadili, vzali si české manželky nebo tu podnikají.
Na hákové kříže a pohozenou slepici upozornila v březnu Eman Ghalebová, někdejší studentka zdejšího gymnázia a dcera místního lékaře.
„Tohle není náhoda ani hloupý vtip. Tohle je zastrašování a šíření nenávisti. Teplice byly vždy pokojným městem, kde lidé různých kultur a vyznání dokážou žít vedle sebe. Věřím, že je to čin jednotlivců, ale i tak se to musí brát vážně. Takové činy totiž vyvolávají strach, zhoršují pocit bezpečí a narušují soužití mezi lidmi. Místa modlitby mají být bezpečná. Pro každého, ať už jde o kostel, synagogu nebo muslimskou modlitebnu,“ uvedla na Facebooku s tím, že „to, co se stalo, nevzniklo ve vzduchoprázdnu. Jde o důsledek atmosféry, ve které se léta normalizuje rozdělování lidí, strach a jednoduchá populistická a nenávistná rétorika“.
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Modlitebna je v Teplicích už několik let. Mnozí místní o ní ani nevědí. Muslimové ale chtěli zhruba před 25 lety postavit v Zámecké zahradě v centru města mešitu s minaretem, to však mezi Tepličany vyvolalo velký odpor.