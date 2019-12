Modlany čeká velké stěhování: z fary bude úřad, z úřadu byty, z kina kluby

„V parku nad farou bude dětské hřiště a máme rozjednanou i výpůjčku pozemku před kostelem, kde bychom chtěli udělat malý parčík a podpořit také opravu fasády kostela. Střed naší obce by tím výrazně ožil,“ doplnil další plány starosta Lukáš Bartoň (nez.).

Zastupitelé obce nedávno odhlasovali pořízení projektu pro rekonstrukci chátrající budovy bývalého kina za 629 tisíc korun. Vybírali z pěti nabídek, zvolili tu nejlevnější.

„Dokumentace by měla být hotová do června, pak proběhne klasické kolečko – stavební povolení, výběrové řízení a podobně. Když to půjde dobře, začít by se mohlo v roce 2021,“ podotkl starosta.

V objektu by měl vzniknout multifunkční prostor pro kulturu i sport. „Taková malá tělocvična pro fotbalisty, hasiče i pro potřeby školky,“ uvedl Bartoň.

„Ve spodním patře bude restaurace a v horním necháme otevřené místnosti jako klubovny pro zájmové skupiny a spolky Modlanska,“ dodal Bartoň s tím, že oprava bude stát asi patnáct milionů a obec na ni chce čerpat dotace na regeneraci brownfieldů.

Stejně chce postupovat i v případě objektu fary, kam by se měl přestěhovat obecní úřad.

„V přízemí bude podatelna a ekonomka, v druhé části knihovna a v horních patrech velká zasedací místnost a dvě kanceláře. Z původního úřadu uděláme dvě bytové jednotky,“ zmínil starosta.

Obec chce navíc využívat obnovitelné zdroje. V zadní části fary vyroste přístavba, která bude sloužit jako sociální zařízení i pro návštěvníky kostela.

„Na záchodech budeme používat dešťovou vodu z nádrže a na přístavbě máme v plánu zelenou střechu,“ přiblížil Bartoň.

Projekt, za který úřad zaplatil 400 tisíc, má být hotový ještě letos. Stěhovat se úředníci mají na začátku roku 2021.