Na Teplicku mají vyrůst další obří haly, místní se bojí nárůstu dopravy

Nové haly mají vyrůst na sousední volné ploše rekultivované výsypky Kateřina. Celková plocha zastavitelného území je 284 tisíc metrů čtverečních.

Plocha hal má být 78 tisíc metrů čtverečních. Ústecký kraj požaduje k záměru posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

„Je to velké území, a proto si myslíme, že by se to mělo posoudit komplexně. Rada proto doporučila velkou EIA a teď bude na ministerstvu životního prostředí, zda ji k tomu nařídí,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček.

„Měli bychom být citliví k zabírání zemědělské půdy,“ doplnil hejtman.

Záměr počítá s výstavbou čtyř hal pro skladování a lehkou výrobu. Produkovat se tu mají antény a také plastové díly a loketní opěrky do automobilů. Vzniknout má i 700 parkovacích míst.

„Vzhledem k zákazu vjezdu vozidel nad deset tun v obci Modlany ve směru na Věšťany a Suché bude veškerá nákladní doprava vedena na silnici I/13,“ píše se v oznámení.

Už nyní bojujeme s kamiony, zlobí se starosta Modlan

S tím však nesouhlasí starosta Modlan Lukáš Bartoň, jehož obec se už k záměru vyjádřila. A není překvapením, že negativně.

„Nesouhlasíme s realizací. Problematická je hlavně doprava. V oznámení píšou, že ji stáhnou jinudy, ale už nyní bojujeme s kamiony, které míří z CTParku na dálnici přes nás. A to přesto, že tu máme zákaz vjezdu vozidel nad deset tun,“ zlobí se starosta.

„Zrovna nedávno jsem tudy jel za autem, které mělo naložený bagr. Když pak takový kolos projíždí přes most kolem školky...,“ nechce Bartoň raději domýšlet.

V případě stavby budou podle něj mít problémy s kamiony a zvýšenou frekvencí dopravy i okolní obce a města.

„Když kamiony vyjedou z areálu na silnici I/13, mohou jet buď na Přestanov, nebo na Teplice. Ty budou ještě více zasekané, než jsou teď,“ míní starosta Modlan.

O Doubravské spojce se jen mluví, mrzí starostu

Možností, jak se dopravního zatížení efektivně zbavit, by mohla být výstavba takzvané Doubravské spojky.

„Ta by měla Srbice spojit s dálnicí D8, aby auta z průmyslové zóny odjížděla rovnou na dálnici. Bohužel se o ní ale stále jen povídá a je namalovaná jen na mapě,“ mrzí starostu.

Plánovaná výstavba hal na zelené louce se nelíbí ani raketovým modelářům z Krupky. Mají totiž stát na pozemku, který měl oddíl dlouhá léta pronajatý a pořádal na něm soutěže. Mimo jiné tu vychoval dvanáct mistrů světa a sedm mistrů Evropy.

„Na Srbickém pahorku soutěžíme už 47 let. Teď ale nevíme, co bude dál. V listopadu se rozloučíme se sezonou a uvidíme. Vypadá to ale, že se nad raketovým modelářstvím smráká,“ připouští předsedkyně oddílu Věra Pavková.

Za rok tu má oddíl uspořádat MČR žáků, konat se však asi vůbec nebude. „Když ho neuděláme my, tak nikdo. Je to škoda, je mi líto těch dětí,“ říká Pavková s tím, že ještě zkusí zavolat investorovi stavby. Moc nadějí však nemá, firma chce totiž haly začít stavět už na začátku příštího roku.

Haly hyzdí i okolí pomníku památné bitvy u Chlumce z roku 1813

V kraji se přitom nejedná o první „monstra“, která zaberou zemědělskou půdu. Podobně byly v minulosti postaveny i objekty v průmyslové zóně Krupka.

Před několika lety pak vyrostly haly i u hlavního tahu I/13 z Teplic do Ústí nedaleko Přestanova. Ty přitom stojí přímo naproti ruskému pomníku památné bitvy u Chlumce z roku 1813.

„Ten kontrast je do očí bijící. Je to prostě průšvih,“ řekl už před časem historik ústeckého muzea Martin Krsek a připomněl, že objekty stojí nejen v blízkosti bojiště, ale také u největšího masového hrobu v Česku.

„Cenné území, kde leží deset tisíc padlých, jsme zastavěli halami. To je vizitka civilizační úrovně,“ zlobil se.

V roce 2017 vyrostla obří hala i naproti Makru v Ústí, lidé z Hostovické ulice, kteří přišli o výhled, proti záměru protestovali marně.

Proti PH Parku u Rtyně nad Bílinou bojují obyvatelé dlouhodobě

Naopak plán společnosti PH-Real, která chce u Rtyně nad Bílinou postavit šest obřích skladovacích hal o rozloze 120 tisíc metrů čtverečních, ještě vyhráno nemá.

Proti PH Parku totiž dlouhodobě bojují obyvatelé. Krajský úřad je naposledy vyslyšel.Investor má nyní tři roky na to, aby dokumenty předělal, jinak posuzování vlivů na životní prostředí skončí.

Rozpaky budí i plánovaná stavba haly v Duchcově, která má vyrůst u hřbitova. Přestože kraj oznámil, že nebude chtít posouzení vlivu záměru na životní prostředí, proti výstavbě bojují obyvatelé sousedních Želének.

„Pokud se postaví Duchcov Park, projede tudy o 230 kamionů a 410 osobních automobilů více. To je obrovský nárůst,“ míní jeden z občanů Tomáš Zatloukal.

Souhlasí s ním i starosta obce Vítězslav Škuthan, který se dopisem obrátil na krajský úřad i na developerskou společnost RotaGroup. Ta má objekt postavit pro logistickou firmu Lanutti Czech.