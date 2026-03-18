Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

Pavel Křivohlavý
  8:57
V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné spuštění do běžného provozu. Park, který tvoří solární elektrárna a bateriové úložiště, se rozprostírá na 330 tisících metrech čtverečních, což odpovídá ploše 46 fotbalových hřišť.
V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší bateriové úložiště za 1,2 miliardy korun. | foto: Daniel Duroň, Katemo Group

Výkon parku bude srovnatelný s třetinou výkonu běžné velké uhelné elektrárny.

„Park Modlany představuje na českém trhu momentálně největší bateriové úložiště v pokročilé fázi dokončení. Na místě se nachází solární elektrárna a bateriové úložiště o kapacitě 42 megawatthodin, které je už nyní v provozu. Závěrem roku 2025 došlo k jeho připojení na rozvodnu a momentálně je v provozu testovacího režimu. Musíme totiž ověřit, že před spuštěním do ostrého provozu vše funguje podle předpokladů. Ostrý provoz máme v plánu zahájit začátkem dubna,“ říká Pavel Mrkáček, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Katemo Group.

Ostrým spuštěním tohoto bateriového úložiště bude dokončena první etapa projektu. Druhá, při níž se kapacita bateriového úložiště rozšíří na 130 megawatthodin, bude hotova do konce roku 2026.

Už nyní se také připravuje výstavba energetického showroomu, který bude řídicím centrem celého parku. „Showroom bude sloužit i jako ukázka řízení a technologií potenciálním klientům, široké veřejnosti nebo v rámci dnů otevřených dveří a spolupráce s technickými školami pro jejich studenty,“ popisuje Mrkáček.

„Mozkem celého řešení bateriového úložiště a fotovoltaické elektrárny jsou prediktivní algoritmy neboli vlastní řídicí systém. Tento systém je připraven také na možnost aktivace funkce ostrovního provozu v případě výpadku distribuční sítě,“ doplňuje dále Mrkáček s tím, že výstavba solární elektrárny včetně obrovského bateriového úložiště vyjde na 1,2 miliardy korun.

Modlanský energetický park vznikl na nevyužitelné navážce z povrchových dolů. Odtěžené jíly, které dříve uvolnily místo k těžbě uhlí, nyní dostaly druhou šanci a staly se plochou pro umístění elektrárny, která umožní vyrábět energii, i když je uhlí už vytěžené.

Obrovskou solární elektrárnu tvoří 65 tisíc fotovoltaických modulů.

