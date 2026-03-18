Výkon parku bude srovnatelný s třetinou výkonu běžné velké uhelné elektrárny.
„Park Modlany představuje na českém trhu momentálně největší bateriové úložiště v pokročilé fázi dokončení. Na místě se nachází solární elektrárna a bateriové úložiště o kapacitě 42 megawatthodin, které je už nyní v provozu. Závěrem roku 2025 došlo k jeho připojení na rozvodnu a momentálně je v provozu testovacího režimu. Musíme totiž ověřit, že před spuštěním do ostrého provozu vše funguje podle předpokladů. Ostrý provoz máme v plánu zahájit začátkem dubna,“ říká Pavel Mrkáček, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Katemo Group.
Ostrým spuštěním tohoto bateriového úložiště bude dokončena první etapa projektu. Druhá, při níž se kapacita bateriového úložiště rozšíří na 130 megawatthodin, bude hotova do konce roku 2026.
Bude největší a chytrá. Panely na jih nám nevyhovují, říká stavitel elektrárny
Už nyní se také připravuje výstavba energetického showroomu, který bude řídicím centrem celého parku. „Showroom bude sloužit i jako ukázka řízení a technologií potenciálním klientům, široké veřejnosti nebo v rámci dnů otevřených dveří a spolupráce s technickými školami pro jejich studenty,“ popisuje Mrkáček.
„Mozkem celého řešení bateriového úložiště a fotovoltaické elektrárny jsou prediktivní algoritmy neboli vlastní řídicí systém. Tento systém je připraven také na možnost aktivace funkce ostrovního provozu v případě výpadku distribuční sítě,“ doplňuje dále Mrkáček s tím, že výstavba solární elektrárny včetně obrovského bateriového úložiště vyjde na 1,2 miliardy korun.
Modlanský energetický park vznikl na nevyužitelné navážce z povrchových dolů. Odtěžené jíly, které dříve uvolnily místo k těžbě uhlí, nyní dostaly druhou šanci a staly se plochou pro umístění elektrárny, která umožní vyrábět energii, i když je uhlí už vytěžené.
Obrovskou solární elektrárnu tvoří 65 tisíc fotovoltaických modulů.
9. října 2025