Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Miroslava Strnadová
  15:03
Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun opraví. Rekonstrukce zajistí rychlejší a tišší provoz i promění křižovatky na třídě Budovatelů, která je hlavní dopravní tepnou města.
Přestupní uzel „Most, 1. náměstí" při pohledu ze severu | foto: Vizualizace: architekt Václav Brejška

Budoucí podoba tramvajové tratě v Mostě
Nová zastávka „Most, Maxe Švabinského“
Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu z jihu
Přestupní uzel a křižovatka u Prioru
Vybraným zhotovitelem je sdružení společností Metrostav CZ a Chládek a Tintěra Pardubice. Ovšem než práce začnou, ještě to nějakou dobu potrvá.

„Protože projekt probíhá v režimu „Design & Build“ (navrhni a postav), zhotovitel nyní zahájí přípravy konkrétního technického řešení a harmonogramu. Tato projekční fáze potrvá přibližně rok, poté se začne přímo s výstavbou,“ uvedla tisková mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Hana Syrová.

Modernizace se týká úseku od zastávky Chomutovská až po otočku u areálu dopravního podniku. Kromě úprav kolejišť projekt počítá také se vznikem bezbariérových zastávek a změnami v jejich umístění. Mezi kolejemi se objeví pás s trávou, který plní nejenom estetickou funkci, ale přispěje i ke snížení hlučnosti a prašnosti.

„Až se v roce 2029 poprvé svezeme po modernizované třídě Budovatelů, oceníme především celkovou uživatelskou přívětivost celé tramvajové trati – nástupiště budou přístupnější, vybavená tak, aby v jakékoli části roku poskytla možnost čekat na tramvaj či autobus komfortně a i samotná jízda tramvají bude rychlejší, plynulejší a výrazně méně hlučná,“ uvedl architekt Václav Brejška, který je autorem architektonické podoby modernizované tramvajové trati.

Proměnou projdou také světelné křižovatky na třídě Budovatelů. Semafory už nebudou blikat podle pevně nastaveného času, ale budou se rozhodovat samy. Kamery a senzory vyhodnotí, kde zrovna stojí kolony, a podle toho upraví délku zelené. Tramvaje a autobusy dostanou na semaforech přednost, aby nabraly co nejmenší zpoždění.

Dvoukolejná trať na třídě Budovatelů byla vystavěna v 50. letech minulého století. Pravidelně prochází běžnou údržbou, ovšem poslední větší oprava proběhla v 80. letech minulého století. Většina prvků trati se blíží ke konci své životnosti.

Celkové předpokládané náklady chystané proměny jsou ve výši zhruba 619 milionů korun. Konečná smluvní cena bude známa až po dokončení stavby a splnění požadovaných závazků. Realizace bude spolufinancována z fondů Evropské unie.

12. listopadu 2024

25. dubna 2026  12:25

