Úředníci z Litoměřic budou jezdit za lidmi, kteří mají do města daleko

„Pracovně jsme tuto službu nazvali Mobilní úřad,“ uvedl tajemník litoměřické radnice Milan Čigáš s tím, že slovo mobilní v tomto kontextu neznamená odkaz k chytrému telefonu, ale k přesunu.

„Naším cílem je přiblížit veřejnou správu občanům, kteří to to mají do Litoměřic daleko,“ upřesnil Čigáš.



Dojíždění a vyřizování na litoměřickém úřadě totiž dělá starosti nejen lidem starším, nemocným a hůře pohyblivým, ale i těm, kteří na Litoměřicku nepracují či nestudují.

„Úřad je pro lidi a má jim sloužit, proto chceme posunout služby občanům o krok dál,“ upozornil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Podle radnice mají lidé ze vzdálenějších obcí zájem zejména o možnost vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

„Dále by uvítali i agendu obecného živnostenského úřadu nebo konzultace právní ochrany dětí,“ nastínil Čigáš.

Mobilní úřad by v praxi mohl vypadat tak, že by si lidé tyto záležitosti mohli vyřítit přímo v Úštěku či ve Štětí.

„Nechceme budovat detašované pracoviště, ale počítáme s tím, že by jeden den v týdnu na určité hodiny skupina našich úředníků do těchto měst vyjela,“ podotkl Čigáš.

Úštěk i Štětí službu vítají

Obě města tuto novou službu vítají. Mobilní úřad vnímají jako výrazné zvýšení komfortu servisu pro své obyvatele.

„Bude pro ně velikou pomocí, že nebudou muset jezdit až do Litoměřic, ale v určený den budou mít možnost si řadu věcí vyřídit přímo zde na našem úřadu,“ pochválil plánovanou novinku starosta Úštěku Jan Mazíni.

Lidé se těší, obce se připravují, ale litoměřické úředníky čeká jednání na nejvyšších místech.

„V současné době před sebou máme jednání s ministerstvem vnitra, se kterým ještě musíme doladit některé detaily, abychom splnili všechny zákonné limity,“ informoval litoměřický městský tajemník.

Pokud vše poběží zdárně, mohli by se lidé mobilního úřadu dočkat v řádu měsíců. „Některé služby bychom rádi spustili už během jara, na zbylé si lidé budou muset počkat zřejmě až do druhého kvartálu tohoto roku,“ poznamenal Čigáš.

Určitý předstupeň mobilního úřadu však funguje už nyní. Litoměřičtí úředníci totiž mají službu pro handicapované, nesoběstačné a nechodící občany, za kterými vyjíždějí podle potřeby.

„Například jen za minulý rok takto v terénu naši kolegové vydali více než 600 dokladů,“ přiblížila Eva Břeňová z městského úřadu.