Na poli zamrzla louže. Na obří kluziště hned vyrazily stovky bruslařů

„Bruslení na poli? Top zážitek,“ vylíčil Roman Staněk. „Nevím, jak dlouho led vydrží, ale každopádně to je špičkové bruslení. Takhle dlouhá ledová plocha v okolí není,“ doplnil.

Že bruslí na soukromém pozemku, nikdo z bruslařů neřešil. „Nikdo nedělal nepořádek, nikdo nás nevyháněl,“ poznamenal Roman Staněk.

Ani majiteli části pole stovky bruslařů za víkend nevadily. „Aspoň lidé mají nějaké sportovní vyžití. Zabruslit si na poli se jen tak nepodaří,“ sdělil Vít Masopust s tím, že v dnešní době je dobrá každá sportovní aktivita. „Navíc výhodou bruslení na laguně je asi i to, že hloubka vody je jenom pár centimetrů, nehrozí tak, že by někdo do vody propadl,“ dodal.

Podobně jako k Mlékojedům se sjelo pár bruslařů i do sadu naproti Penny Marketu v Dubí na Teplicku. I tady půda vodu nepobrala a lidé jezdili mezí vrbami a jabloněmi. Bylo tu bezpečno, louže o velikosti zhruba 100 krát 100 metrů je hluboká pár desítek centimetrů.

Kromě zamrzlých lagun na poli si mohou vyznavači zimních sportů zabruslit pod širým nebem také na vodní ploše uprostřed sídliště na Severní terase v Ústí nad Labem. Umělé jezírko je navíc osvětlené lampami veřejného osvětlení.

V uplynulých mrazivých dnech lidé bruslili i na rybníku v Řehlovicích nebo na Barboře v Duchcově. Tady tloušťku ledu pravidelně měří městská policie. „Rozhodně teď není bezpečné na vodní plochu ani vstupovat, led má tloušťku ani ne 10 centimetrů a praská,“ varoval Josef Hulín, velitel duchcovské městské policie. „Pokud uvidíme, že na ledě někdo je, upozorníme ho,“ doddal.

Podle předpovědi meteorologů se tloušťka ledu bude spíše zmenšovat. Noční teploty se v příštích dnech sice budou pohybovat lehce pod bodem mrazu, přes den ale bude nad nulou.