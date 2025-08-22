Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Je devět večer. Na parkovišti u teplického Penny je živo, přestože market má už hodinu zavřeno. Kolem provozovny rychlého občerstvení přijíždějí a odjíždějí golfy, upravené škodovky, občas i něco se silnějším motorem. Na parkovišti postávají desítky mladých lidí – kluci i holky, někdo si přinesl židličku a posedává mezi prohlížením motorů a leštěním kapot rozsvícených a otevřených aut, z nichž duní muzika.
Parkoviště je místem srazu teplické mládeže. Důvod setkání? Mladí lidé sem přijíždějí a odjíždějí za túrování motorů a vysokou rychlostí. Neuplyne měsíc, aby si někdo v teplických facebookových skupinách na každodenní srazy u Penny nestěžoval.
Podobně se však ti, kteří cítí potřebu práskat motorem na každé křižovatce a na rovince hlučně motor vytáčet, sjíždějí třeba u teplického fotbalového stadionu, Olympie nebo pořádají každodenní srazy u Zámecké zahrady pod mostem.
Vraťme se však k Penny, právě z bloků domů naproti si lidé stěžují na hudbu a extrémně rychlé výjezdy z parkoviště a hluk motorů nejvíce. Redaktor iDNES.cz strávil po několik večerů vždy zhruba hodinu u domů proti parkovišti Penny a několikrát slyšel poté, kdy se prudce vyřítilo z parkoviště upravené auto, pláč dětí, které hluk v pozdním večeru probudil.
„Budí mi dítě. Vzbudí se, rozpláče a pak se dlouho celé třese,“ napsala také do skupiny Teplice jedna z maminek v reakci na stížnosti lidí na nepřiměřený hluk v centru Teplic.
„Je to všude, úplně stejný bordel v autech a na motorkách dělají v Trnovanech,“ přidává se do diskuze další. A další vyjmenovali i jiné lokality, kde mládež túruje motory: Alejní, rychlostní silnice od Dubí přes Teplice na Bílinu, výjezd od Zámecké zahrady k sídlišti Nová Ves. „Tady je to denně, na parkovišti na Nové Vsi se otočí, sjedou kopec a brutálně rychle ho zase vyjíždějí.“
Milovníci rychlé jízdy či túrování si mohou v regionu pronajmout hned několik míst, kde své vozy mohou „pomilovat“, místo toho ale raději řádí ve večerních hodinách v centru města.
„Bydlet tady je za trest“
Paradoxní na tom je, že parkoviště Penny je přímo pod okny centrály teplické policie. Její šéf Daniel Plachý nejprve při dotazu na záležitost odkázal na mluvčí. Později dorazila od policie odpověď, ve které se mimo jiné píše:
„Policie ČR o tomto problému ví, policisté jsou instruováni, aby se problematice tuningu v rámci výkonu služby věnovali. Co se týká parkoviště u obchodního domu Penny, tak sdělujeme, že již v minulosti jsme navrhli dosud nerealizované konkrétní technické opatření omezující večerní srazy na ploše parkoviště. Vzhledem k omezenému počtu policistů nemůžeme vykonávat trvalý dohled v rámci celého okresu Teplice v režimu 24/7. Proto bychom uvítali, kdyby nás občané, kteří jsou svědky Vámi popisovaného jednání řidičů, kontaktovali na lince 158. Policie se takovým oznámením bude vždy věnovat a v případě, že bude k dispozici volná hlídka, tak neprodleně.“
Ilona Gazdošová, mluvčí teplické policie, následně upřesnila, že policie doporučila majiteli pozemku u Penny stavbu vysoké protihlukové zdi u parkoviště a instalaci závory.
Nutno podotknout, že policie na parkoviště k Penny zajíždí, redaktor iDNES.cz tu viděl minulý i tento týden „měšťáky“ i státní. Hlídky parkoviště ale zpravidla během chvíle projely a zmizely. Mladí pak nasedli a velkou rychlostí se opět vyjeli bavit do Masarykovy a Hrázní ulice. Až ve středu 20. srpna tu policie postavila zhruba od půl desáté večer velkou dodávku a mládež z parkoviště vyjížděla klidněji. Zapráskala si výfuky a přidala plyn až o pár set metrů dál.
„Bydlet proti Penny a ‚mekáči‘ je za trest. Přes den neotevřete okna kvůli pachu oleje, večer nemůžete větrat, protože magoři s malými pinďoury si je prodlužují bordelem v autech,“ komentoval situaci na místě muž, jenž v Masarykově ulici venčil psa.
Do řeči se pak přidal další: „No jo, ale jaké je řešení? Hlavně aby na Masarykově ulici neudělali zbržďovací prahy, tohle napadne každého blba. Každé auto na něm skočí a každé, nejen to od Penny, udělá zákonitě ránu. Auta se taky ničí,“ říkal muž, který se představil jako Martin Vondráček. „Proč si policie nepohlídá výjezd z parkoviště? Proč neměří rychlost těsně za ním. Proč těm řidičům nedá dýchnout? Co test na drogy? Proč jim nezkontroluje nedovolené úpravy aut? Proč jim neznepříjemňuje život v centru, anebo rovnou nedoporučí srazy někde za městem, kde to nikomu nevadí?“
„Dopravní policie při plnění svých úkolů vykonává měření v rámci celého okresu. Rádi bychom tuto činnost navýšili, ale neumožňují nám to současné nepříznivé personální stavy. Místa k měření jsou pečlivě vybírána a určována na základě dopravní nehodovosti, přičemž je mimo jiné také zohledňována celková dopravní situace v tom daném úseku nebo místě. Při plánování výkonu služby policistů jsou brány na zřetel i požadavky jednotlivých samospráv obcí a měst, se kterými i konkrétně tuto problematiku diskutujeme. Je třeba říct, že upřednostňujeme lokality s nebezpečím vážného ohrožení zdraví účastníků silničního provozu,“ uvádějí tepličtí policisté.
„Na co volat fízly?“
Pro ilustraci, jak Tepličané „svým“ policistům věří, lze popsat situaci z konce července. Kolem restaurace Monopol na Masarykově třídě opakovaně sem a tam ve večerním tichu vysokou rychlostí projíždí motorkář. Dva z hostů v otevřené restauraci to nevydrží, jdou ven, a když motorkář opět túruje motor kolem nich, naznačí, že se pro cosi shýbají a pak hodí směrem k němu, jakoby ho chtěli trefit. Nešťastník na motorce zmatkuje, málem spadne, ale ulicí už ten večer neprojede. Je konečně ticho.
„Co s ním, s hajzlem, asi nic není, nic nedokázal, fotr mu koupil krám a on se tady předvádí. Když zavoláte cajty, přijedou za půl hodiny a nic,“ sdělil naštvaně jeden z mužů. Mimochodem centrála Policie ČR je od Monopolu pět set metrů, služebna Policie ČR sto metrů.
Další situace bez policie? Teplicemi na rychlostní silnici, která vede z Dubí na Bílinu, pravidelně projížděl na jaře kdosi na čtyřkolce. Vyjížděl vždy zhruba v deset večer a motor vytáčel do půl jedenácté. Sjížděl na Řetenice, aby se po chvíli na rychlostní silnici vrátil a zase si na ní zařádil. Dodržet povolenou sedmdesátku? Sotva.
Dva muži z Řetenic si na něj v autě počíhali, sledovali ho na čerpací stanici Mol u Teplic, chtěli mu za hluk, který schválně dělal, nařezat. Když na stroji uviděli sotva patnáctiletého kluka bez helmy, nechali ho být s tím, že pokud ho ještě jednou uslyší, čtyřkolku mu rozmlátí, že ji nepozná. Redakce oba „mstitele“ zná.
„Na co volat fízly? Idiot bez sebevědomí! A fízlové? Vždyť to musí sami slyšet, odkud se v Teplicích ozývá strašnej hluk, ne? Po silnici kolem Kaufláče denně po setmění řádí motorkáři i hovada v rychlejch autech a fízlové nikde,“ sdělil jeden. „Mimochodem pod mostem na Bílinu fízlové bejvaj. Schovávaj se tam v autech dopoledne při službě. Večer a v podvečer, když se tam sjedou s kárama mladý, tam nikdy nikdo z nich nepřijede! Bydlím naproti, vidím to,“ dodal jeden z mužů.
Jaké je řešení? I po středeční zkušenosti s dodávkou policie u výjezdu od Penny zřejmě pomůže jen neustálá kontrola a znepříjemňování života těm, kteří ruší ostatní. Vždyť i za jen malou nepovolenou úpravu auta může dát policie na místě až 3 500 korun pokuty, ve správním řízení až 10 tisíc.
V blízkém Sasku jdou cestou prevence. Radnice po domluvě s policií nechávají instalovat u silnic například cedule s autem nebo motorkou a nápisy „Ticho, prosím“ nebo „Hluk způsobuje nemoci.“ V Teplicích by podobné musely být asi tak na dvaceti místech. U Penny by snad měl být i billboard.
Touto cestou ale asi teplická policie jít nechce. „Co se týká dopravního značení, tak lze říci, že lze pro usměrnění dopravy využít velmi širokou škálu dopravních značek. Proces schválení sice nějakou dobu trvá. Toto však není základní problém. Otázkou je vymahatelnost takového dopravního značení, tzn. mít dostatečný počet policistů pro vymáhání nastavených pravidel,“ uvedli policisté. „Základem všeho je ale samotná ukázněnost občanů a respekt k nastaveným pravidlům.“