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Zmizí už? Úřad roky řeší nelegální obrazovku na náměstí, soud posvětil exekuci

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  6:54
Velkoplošná LED obrazovka umístěná na střeše restaurace Interhotelu Bohemia v centru Ústí nad Labem, která byla postavena bez řádných povolení, by už opravdu měla zmizet. Po několika letech správních řízení a soudních sporů padlo pravomocné rozhodnutí, které umožňuje úředníkům pokračovat v exekuci směřující k odstranění reklamního zařízení.

Na posun v případu upozornil Ústecký deník.

Exekuci vede stavební úřad proti společnosti LED Multimedia, s níž už před několika lety zahájil řízení o odstranění stavby. Firma se bránila a podala návrh na zastavení exekuce, soud jej však zamítl. Ve svém rozhodnutí konstatoval, že exekuční soud nemůže přezkoumávat správnost závěrů správních orgánů.

Velkoplošná LED obrazovka na střeše budovy v centru Ústí nad Labem. (12. června 2026)
Velkoplošná LED obrazovka na střeše budovy v centru Ústí nad Labem. (12. června 2026)
Velkoplošná LED obrazovka na střeše budovy v centru Ústí nad Labem. (12. června 2026)
Velkoplošná LED obrazovka na střeše budovy v centru Ústí nad Labem. (12. června 2026)
6 fotografií

Posuzuje pouze to, zda je rozhodnutí pravomocné a vykonatelné. Jelikož rozhodnutí o odstranění stavby zůstává v platnosti, není podle soudu důvod exekuci zastavovat. LED Multimedia tak musí obrazovku odstranit.

Obrazovka je v rohu Mírového náměstí už dvě dekády. Na její nelegálnost pak upozornil v roce 2021 ústecký zastupitel Lukáš Blažej Chorovský (PRO! Ústí). Poukázal nejen na to, že jde o nepovolenou stavbu. Dále podotýkal, že zařízení hyzdí jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Kritizoval rovněž intenzivní svítivost obrazovky, která je patrná zejména po setmění či za zhoršené viditelnosti. Také upozorňoval, že světelná reklama může být rušivá pro obyvatele, chodce i řidiče.

Proti obrazovce se postavil i ústecký odbor územního plánování. Ve svém stanovisku uvedl, že je zařízení v rozporu s územním plánem města, a poukázal i na vliv reklamní plochy na prostor.

„Umístění LED obrazovky je z hlediska architektonického výrazu zásahem zcela negativním a snižuje hodnotu objektu i okolního náměstí,“ uvedla v rozhodnutí z roku 2022 pracovnice odboru územního plánování Miroslava Kaňková.

Obří černá reklama v centru Ústí nad Labem září dál. Firma se k odstranění nemá

Firma LED Multimedia, s níž úředníci posléze zahájili řízení o odstranění obrazovky, podala na stavební úřad žádost o dodatečné povolení stavby. Ta však byla zamítnuta. Úřad tehdy dospěl k závěru, že reklamní panel představuje nevhodný zásah do vzhledu reprezentativního centra krajského města a negativně ovlivňuje charakter veřejného prostoru. Z tohoto důvodu podle něj nebylo možné stavbu dodatečně povolit.

Proti rozhodnutí se společnost odvolala, ale ani napodruhé nebylo žádosti vyhověno. Podle zákona tak měla být černá stavba odstraněna. To se však nestalo. Zda tak firma učiní nyní po rozhodnutí soudu, není jasné. Redakce kontaktovala jednatele společnosti LED Multimedia Davida Snášela, ale ten se k soudnímu verdiktu nevyjádřil.

Blažej Chorovský však věří, že obrazovka po rozhodnutí soudu zmizí. „Jsem rád, že se nakonec podařilo dosáhnout odstranění LED obrazovky z Mírového náměstí. Od podání mého podnětu ale uplynulo více než pět let, což považuji za nepřiměřeně dlouhou dobu. Je ostuda, že nepovolená stavba mohla na hlavním náměstí krajského města fungovat řadu let a že si na ní reklamu objednávaly i veřejné instituce, třeba Lesy ČR. Kvůli pomalému postupu úřadů jsem se musel obrátit i na ministerstvo pro místní rozvoj,“ dodal.

Obrazovka není naše, tvrdí firma

Uvedl také, že na příkladu LED obrazovky v centru Ústí je jasně vidět, jak obtížné je v Česku odstraňovat černé stavby i v případech, kdy jsou důvody zcela zřejmé.

Podle údajů zveřejněných společností LED Multimedia má obrazovka plochu téměř 30 metrů čtverečních, je viditelná na vzdálenost více než 250 metrů a běžně funguje až 16 hodin denně.

Ačkoliv úřady a následně soud berou jako vlastníka obrazovky firmu LED Multimedia, sama společnost tvrdí, že tomu tak není. „Zmiňovaná stavba LED obrazovky není vedena jako majetek naší společnosti,“ řekl na dotaz iDNES.cz jednatel Snášel. K vlastnictví se firma nehlásila ani u soudu, ten to však nepřijal.

Obrazovku přitom společnost dlouhodobě prezentovala jako součást své reklamní sítě a nabízela ji klientům jako reklamní plochu. Na webových stránkách LED Multimedia je vedena dodnes. Kdo je v současné době majitelem zařízení, Snášel neřekl.

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