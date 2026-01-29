Radní už se záměrem dostavby souhlasili a doporučili zastupitelstvu, aby ji svěřilo společnosti BBP Stavby Management, která je jediným zájemcem o realizaci projektu. Právě skutečnost, že se do zakázky přihlásil pouze jeden uchazeč, však vyvolává pochybnosti opozice, podle níž kolem celé věci zůstává příliš mnoho nezodpovězených otázek.
„Pokud zastupitelstvo tuto záležitost schválí, začne platit závazný harmonogram,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). Podle něho má vybraná firma do dvou měsíců od podpisu smlouvy zřídit staveniště a následně dopracovat projektovou dokumentaci. Devět měsíců od nabytí účinnosti smlouvy by měly začít stavební práce. „Do tří let by měla být budova hotová,“ doplnil primátor.
„Díra“ hyzdí centrum Ústí už dlouhé roky. Původní developer zde během 14 let zvládl vybudovat pouze dvoupatrové podzemní parkoviště, nadzemní část nikdy nevznikla. Město se proto v roce 2023 rozhodlo staveniště odkoupit. Dalo za ně 73 milionů korun, přestože podle znaleckého posudku byla cena v místě obvyklá zhruba poloviční. Vedení města tehdy nákup obhajovalo tím, že součástí ceny je i projekt na dostavbu.
Právě kolem projektu dnes panují největší nejasnosti. Ukazuje se totiž, že hotová projektová dokumentace neexistuje a že finální podobu stavby bude nutné teprve dopracovat. „Byla připravena studie s navrhovanou podobou nové budovy, ale nešlo o projekt jako takový,“ vysvětlil tajemník magistrátu Miloš Studenovský. „Navrhovaná podoba stavby se tak ještě může změnit,“ dodal.
Podmínky spolupráce mezi městem a společností BBP Stavby Management jsou navíc poměrně složité. Firma má objekt dostavět na vlastní náklady. Městu bude za právo stavby platit 1,5 milionu korun ročně, zatímco samotná radnice si po dokončení budovy pronajme část prostor za 1,7 milionu korun ročně.
Opozice ale upozorňuje, že město stále nedokázalo jasně říct, co vlastně chce v budově mít. „Vedení města se od začátku vyhýbá jasné formulaci záměru,“ řekl opoziční zastupitel Richard Loskot (PRO!Ústí). Primátor v roce 2023 uvedl, že si umí představit, že by prostory mohl využívat centrální městský obvod či infocentrum.
Podle Loskota chybí nejen hotový projekt, ale i základní analýzy. „(Město) neprezentovalo architektonickou studii, nemá ověřenou statiku, ekonomickou studii a ani jasně neřeklo, jaké odbory se mají do budovy stěhovat a proč,“ uvedl a dodal: „Není ani jasné, kolik metrů čtverečních město skutečně potřebuje.“ Loskotovo hnutí dlouhodobě prosazuje architektonickou soutěž. „Chceme jasně říct, k čemu dům bude sloužit a jak může pomoct oživit centrum města,“ řekl.
Netransparentnost města podle Loskota také vyústila v to, že má o dostavbu zájem jediný uchazeč.