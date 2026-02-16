Ústí se po letech zbaví díry v centru, podoba nové stavby zatím zůstává nejasná

Autor: ,
  13:40
Zastupitelé Ústí nad Labem rozhodli o výstavbě na místě opuštěného staveniště v centru města. Na takzvaném bloku 004, kterému se přezdívá díra, bude stavět společnost BBP Stavby Management formou PPP projektu, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz. Šlo o jediného zájemce. Kolik bude stavba stát a jak přesně bude objekt vypadat, se v pondělí zastupitelé ani veřejnost nedozvěděli.
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak než díra. Město ho koupilo před dvěma lety za 73 milionů s cílem, že tu dostaví polyfunkční dům. Zatím se ale nic neděje. (březen 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
15 fotografií

Opuštěné staveniště u Mírového náměstí, kde firma UDES vybudovala za 14 let pouze dvoupatrové podzemní parkoviště, město koupilo v roce 2023. Zaplatilo za něj 73 milionů korun, přestože cena v místě obvyklá činila podle znaleckého posudku 37 milionů korun. Vedení města argumentovalo tím, že cena zahrnuje i projekt na dostavbu objektu.

Opoziční zastupitelka Karolína Žákovská (PRO! Ústí) v pondělí na tento argument poukázala v kontextu s tím, že společnost BBP Stavby Management podle smluvních podmínek bude muset projekt přepracovat. Zastupitelka poukázala také na to, že je podzemní parkoviště podle smluv degradované, přitom při odkupu bloku 004 město uvádělo, že se bude v původně uvažované stavbě pokračovat.

Ústí koupí za 73 milionů díru hyzdící centrum, hlasování politiků bylo tajné

Primátor Petr Nedvědický (ANO) řekl, že „podle posudku bylo dvoupatrové parkoviště při odkupu městem v pořádku“. Úpravu projektu zdůvodnil tím, že díky tomu vznikne moderní stavba. To, co dnes na bloku 004 stojí, podle něj patrně neodpovídá nové představě.

Opozice také upozorňovala na různé nesrovnalosti ve smlouvách, které v pondělí zastupitelé schvalovali, nelíbil se jim celý proces od koupi díry po dnešní jednání. Opoziční zastupitel Richard Loskot (PRO! Ústí) znovu zopakoval, že město mělo vyhlásit architektonickou soutěž.

Mezi smluvními podmínkami je, že vybraná firma budovu postaví na vlastní náklady. Městu bude za právo stavby platit ročně 1,5 milionu korun bez DPH, naopak samospráva za pronájem prostor v budově po její dostavbě zaplatí přes 1,7 milionu korun bez daně za rok. Město si v budově bude pronajímat prostory pro úředníky. Firma bude vybírat peníze i od dalších nájemců.

Firma bude muset do dvou měsíců od pondělního jednání zastupitelů zřídit staveniště, do dalšího půl roku po projednání s městem dokončit projekt a podklady pro změnu stavebního povolení. Devět měsíců od nabytí účinnosti smlouvy by měly začít stavební práce. Stavba na místě, kterému místní přezdívají „díra“, by měla stát v roce 2029. Na pozemcích kdysi byl park.

Zastupitelé o odkupu v roce 2023 rozhodli tajným hlasováním. Vydáno bylo 20 hlasovacích lístků, 19 zastupitelů bylo pro a jeden se hlasování zdržel. Ostatní zastupitelé si lístek ani nevyzvedli, hlasovala tak pouze koalice složená z ANO a SPD a dva nezávislí zastupitelé. V pondělí bylo pro 21 zastupitelů, proti 12, dva se zdrželi.

10. března 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Štěně za desítky tisíc našli přivázané za městem. Pes už byl na pokraji smrti

Zubožené roční štěně našli přivázané k betonovému bloku na opuštěném místě v...

Trčící žebra, propadlé břicho a kritické podchlazení. V takovém stavu našli pracovníci útulku z Jimlína na Lounsku téměř roční štěně na opuštěném místě v Podbořanech. Pes jménem Escobar měl obrovské...

Policie bleskově zadržela muže souzeného za utýrání jezevčíka. Plivl na svědkyni

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....

Teplický okresní soud poslal do vazby Vladislava Trejbala, jenž je obžalovaný v případu brutálně utýraného jezevčíka. Důvodem jsou obavy, že by mohl ovlivňovat svědky. Ukázalo se totiž, že na jednu...

Dětský domov v rozkladu. Svěřenci utíkají denně, vrací se opilí. Policie řeší výtržnosti

Premium
Problémový domov. Dětský domov v Žatci v Ústeckém kraji je největším zařízením...

Útěky z domova, absence ve škole, vulgární pokřikování po místních a po turistech, ale i výtržnosti, nebo dokonce podezření na poskytování sexu za peníze. Tak v posledních měsících vypadá život dětí...

Nelegální, musí pryč. Úřad nařídil odstranit větrnou elektrárnu poblíž domů

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

Větrná elektrárna, která stojí v Doksanech na Litoměřicku jen pár desítek metrů od domů, je černou stavbou. Krajský stavební úřad v Ústí nad Labem potvrdil, že třicetimetrový stožár vznikl bez...

A já musel k soudu. Umělce zarážejí malby na trafostanicích, sám s nimi narazil

Trafostanice ve Štursově ulici v Litoměřicích.

Barevné malby na trafostanicích a dalších objektech společnosti ČEZ Distribuce v posledních měsících mění vzhled severočeských měst. Většinou sklízí pozitivní ohlasy veřejnosti. Nová iniciativa ale...

Ústí se po letech zbaví díry v centru, podoba nové stavby zatím zůstává nejasná

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Zastupitelé Ústí nad Labem rozhodli o výstavbě na místě opuštěného staveniště v centru města. Na takzvaném bloku 004, kterému se přezdívá díra, bude stavět společnost BBP Stavby Management formou PPP...

16. února 2026  13:40

Nevídaná oprava mostu. Dělníci pracují jen v noci, brzdí je nová technologie

Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem (únor 2026)

Opravu Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem provází další komplikace. Již měsíc stavaři pracují na konstrukci nad železniční tratí pouze několik hodin v noci. Termín dokončení se kvůli tomu...

16. února 2026  9:34

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Slovan krok od kraje. Hlavně už se nepíše, že hráči nemají na jídlo, utěšuje šéfa

Kadaňský hokejista Pavel Mrňa smutní.

Skelné pohledy, rozervaná srdce. Vztek, prázdnota, smutek. Ústečtí hokejisté si ve druhé lize vykopali hloupou porážkou 3:4 s Kadaní sestupový hrob a už jen zázrak je může uchránit od pohřbu. Od...

16. února 2026  8:20

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, celkem jen tři střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Radostně se řítí na branku jak lavina, neradostně často fanoušci vzdychnou, když šanci spálí. Teplický fotbalový šinkanzen Matěj Radosta cílovou stanici trefí jen občas. Moře šancí, kapka gólů, ale...

15. února 2026  9:55

Před bouřkou nevyrábíme, zní z netradiční čokoládovny. Šéfa tu nehledejte

Čokoládovna nabízí možnost prožít čokoládu naplno – nejen ji ochutnat, ale také...

V čokoládovně MANA v Krásné Lípě na Děčínsku si opravdu dávají záležet. Přesně tu rozlišují chutě kakaa, nakupují z různých kontinentů. Pracují s vlastními formami a reliéfy. A jsou specifickým...

15. února 2026  8:35

Basketbalisté Pardubic dál válí. Jasnou výhru proti Ostravě režíroval Bryant

Joe Bryant z Pardubic (vpravo) vede míč v utkání basketbalové ligy s Ostravou.

Rozjetí basketbalisté Pardubic smetli v 5. kole ligové nadstavby Ostravu 109:72. V souboji druhého s posledním týmem skupiny A1 prohrávali jen v úvodu, pak Joe Bryant trojkou vyrovnal na 5:5 a v...

14. února 2026  21:09

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

14. února 2026

Temná realita ráje. Šluknovsko si podmaňují drogy, vyrábí vyšinuté agresory

Premium
Terénní pracovnice Veronika Matulová (vpravo) a Pavlína Hornychová (White LIGHT...

Krajina Šluknovského výběžku vypadá jako z pohlednice. Hluboké lesy, pískovcové skály, podstávkové domy… Krásné místo pro život, může se zdát. V téhle kulise se ale odehrává mnohem temnější realita....

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jarní, ne zimní olympiáda! Fantomas posílá z Milána valentýnský vzkaz

Vasil Simkovič jako Fantomas v milánské hokejové hale na olympiádě 2026.

Fantomas se loučí. Poslední olympiáda. A stylově v Itálii, kde jeho dobrodružství pod pěti kruhy začalo. Od čtvrtka je ikonický fanoušek v masce filmového padoucha svědkem českého putování hokejovým...

14. února 2026  13:40

Údiv děčínského trenéra Grepla: Hrát šestkrát za sebou jen venku? Nechápu

Děčínský kouč Tomáš Grepl velebí hrdinu rozhodujícího čtvrtfinálového zápasu...

Neomlouvá tím výsledkový útlum basketbalistů Děčína, ale neobvyklé rozlosování v letošní lize kouče Válečníků Tomáše Grepla štve. Z posledních sedmi zápasů hráli šestkrát za sebou venku, v březnu je...

14. února 2026  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.