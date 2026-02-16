Ústí se po letech zbaví díry v centru, podoba nové stavby zatím zůstává nejasná

Opuštěné staveniště u Mírového náměstí, kde firma UDES vybudovala za 14 let pouze dvoupatrové podzemní parkoviště, město koupilo v roce 2023. Zaplatilo za něj 73 milionů korun, přestože cena v místě obvyklá činila podle znaleckého posudku 37 milionů korun. Vedení města argumentovalo tím, že cena zahrnuje i projekt na dostavbu objektu.
Opoziční zastupitelka Karolína Žákovská (PRO! Ústí) v pondělí na tento argument poukázala v kontextu s tím, že společnost BBP Stavby Management podle smluvních podmínek bude muset projekt přepracovat. Zastupitelka poukázala také na to, že je podzemní parkoviště podle smluv degradované, přitom při odkupu bloku 004 město uvádělo, že se bude v původně uvažované stavbě pokračovat.
Primátor Petr Nedvědický (ANO) řekl, že „podle posudku bylo dvoupatrové parkoviště při odkupu městem v pořádku“. Úpravu projektu zdůvodnil tím, že díky tomu vznikne moderní stavba. To, co dnes na bloku 004 stojí, podle něj patrně neodpovídá nové představě.
Opozice také upozorňovala na různé nesrovnalosti ve smlouvách, které v pondělí zastupitelé schvalovali, nelíbil se jim celý proces od koupi díry po dnešní jednání. Opoziční zastupitel Richard Loskot (PRO! Ústí) znovu zopakoval, že město mělo vyhlásit architektonickou soutěž.
Mezi smluvními podmínkami je, že vybraná firma budovu postaví na vlastní náklady. Městu bude za právo stavby platit ročně 1,5 milionu korun bez DPH, naopak samospráva za pronájem prostor v budově po její dostavbě zaplatí přes 1,7 milionu korun bez daně za rok. Město si v budově bude pronajímat prostory pro úředníky. Firma bude vybírat peníze i od dalších nájemců.
Firma bude muset do dvou měsíců od pondělního jednání zastupitelů zřídit staveniště, do dalšího půl roku po projednání s městem dokončit projekt a podklady pro změnu stavebního povolení. Devět měsíců od nabytí účinnosti smlouvy by měly začít stavební práce. Stavba na místě, kterému místní přezdívají „díra“, by měla stát v roce 2029. Na pozemcích kdysi byl park.
Zastupitelé o odkupu v roce 2023 rozhodli tajným hlasováním. Vydáno bylo 20 hlasovacích lístků, 19 zastupitelů bylo pro a jeden se hlasování zdržel. Ostatní zastupitelé si lístek ani nevyzvedli, hlasovala tak pouze koalice složená z ANO a SPD a dva nezávislí zastupitelé. V pondělí bylo pro 21 zastupitelů, proti 12, dva se zdrželi.
10. března 2025