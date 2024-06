Získáme i projekt, hájilo Ústí odkup díry v centru. Teď ho nechalo předělat

Na dotaz MF DNES, proč dochází k přepracování projektu na dokončení takzvané díry, sdělila mluvčí města Romana Macová, že každý investor si nadefinuje svoje představy a požadavky. „Původní investor jistě neplánoval v objektu umístit odbory magistrátu,“ sdělila mluvčí.

Odkup loni v červnu od společnosti UDES odsouhlasilo i přes odpor opozice zastupitelstvo s tím, že dům by chtělo v budoucnu dostavět a přestěhovat do něj některé odbory magistrátu. Kdy se tak stane, není v tuto chvíli vůbec jasné.

Předělání projektu kritizuje opoziční zastupitelka Karolina Žákovská (PRO! Ústí). „Domnívám se, že kvůli tomu byli loni zastupitelé poněkud uvedeni v omyl, když se to kupovalo právě s projektem – a mimo jiné jedním z argumentů pro cenu bylo to, že k tomu je projekt, podle kterého se to bude stavět. Jako PRO! Ústí jsme upozorňovali na to, že se ten projekt bude muset přepracovat,“ zmínila Žákovská.

Město zároveň nechalo prověřit statiku rozestavěného polyfunkčního objektu. Jak kontrola dopadla, nechce prozatím říct. „Prověření statiky je hotové, ale v tuto chvíli nebudeme sdělovat podrobnosti,“ řekla stručně Macová.

Kvůli dokončení domu se magistrát chystá vyhlásit PPP projekt – jde o jakési „partnerství“ veřejných a soukromých peněz. Cena není zatím podle Macové známá vzhledem k tomu, že se přepracovává projekt na dohotovení budovy. Loňské odhady hovořily o částce vysoko překračující 100 milionů korun.

Po konci stavebních prací by se do objektu mohl přestěhovat například magistrátní odbor sociální péče, odbor územního plánování, Kancelář architekta města nebo tzv. senior point. V plánu je také výstavba bytů.

V nejbližší době by se obyvatelé města i turisté mohli dočkat alespoň estetičtějšího vyřešení oplocení proluky, která nejužší centrum hyzdí už pěknou řádku let. „Oplocení je momentálně věcí veřejné zakázky. Ta ukáže, co je a co není možné a zda se bude, či nebude realizovat,“ poznamenala Macová.

16. března 2023

Kancelář architekta města navrhla počátkem roku oplocení pojmout jako interaktivní prvek, kde by se mohly prezentovat například městské organizace, nedaleká galerie Emila Filly, k dispozici by mohlo být i kukátko, kterým by bylo vidět, jak postupuje stavba polyfunkčního domu.

Žákovská věří, že oplocení bude v dohledné době vyřešeno, brzké dostavbě už však tolik nedůvěřuje. „Jestli se Ústečané dočkají i toho, že se tam začne něco stavět v nejbližší době, k tomu jsem poměrně skeptická. Půjde o horizont let,“ naznačila.

Podle města by se na proměně proluky mohlo začít pracovat v řádech měsíců. „Vše je otázkou legislativních procesů,“ nastínila Macová.

Město pozemek, na němž se měl vystavět kancelářský dům, prodalo společnosti UDES v roce 2009 za 44 milionů korun, dalších 35 milionů pak firma do staveniště investovala. Loni se společnost rozhodla pozemek prodat kvůli tehdejší špatné situaci na realitním trhu.