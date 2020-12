Řekla jsem, že chci močit a utekla nahá, popsala prostitutka útěk od tyrana

Muž podle obžaloby v letech 2017 a 2018 prostitutky surově bil, škrtil či tahal za vlasy.

„Když u mě zastavil, nic neříkal, na nic se neptal. Jen ukázal, abych nastoupila. Já si nasedla k němu, protože jsem potřebovala peníze. Zaplatil mi 500 korun, jak jsem chtěla, a řekl, že má své místo, že pojedeme směrem na Řetenice. Jeli jsme ale jinudy, začala jsem proto být trochu nervózní,“ vypověděla devětadvacetiletá žena o události z března 2018.



Muž nakonec zastavil u Bžan na Teplicku. V autě pak prý v rozporu s původní dohodou za použití násilí požadoval orální uspokojování bez kondomu, což ona odmítala. „Dal mi několik ran do hlavy. Dělala jsem proto, co po mě chtěl. Pak jsem si vymyslela, že potřebuji močit,“ uvedla s tím, že muž jí to povolil pod podmínkou, že půjde nahá.

„Já se ale tak bála, že mi to bylo jedno. Utíkala jsem pryč a schovala se do škarpy. Pak jsem došla k zaparkovanému kamionu. Jeho řidič mi hodil nějakou mikinu a zavolal policii,“ dodala.

Propuštění a další útok

Teplický okresní soud případ řeší už dva roky. Senátu se zatím podařilo vyslechnout sedm poškozených. „Je problém s docházkovou morálkou svědkyň,“ podotkl předseda senátu Jaroslav Malchus. Jedna z poškozených mezitím zemřela. A podezření, že již také nežije, existuje i u další z žen.

Obžalovaný naproti tomu opakovaně na všechno podává stížnosti, každé svědkyni klade několik hodin otázky, neustále střídá advokáty.

„Věc bych chtěl skončit v první polovině příštího roku,“ řekl Malchus. Hlavní líčení má pokračovat v únoru.

Miroslav Ch. u některých prostitutek připouští, že s nimi byl. Odmítá však, že by proti nim použil násilí.

Státní zástupce Miroslava Ch. viní ze znásilnění, ublížení na zdraví, loupeže, nebezpečného vyhrožování či omezování osobní svobody. Horní hranice sazby činí deset let. U obžalovaného je však ve hře její mimořádné zvýšení. V minulosti už byl pro podobný čin odsouzen a měl nařízenou i sexuologickou léčbu.

Soud Miroslava Ch. po zadržení v roce 2018 poslal do vazby kvůli obavám, že by v trestné činnosti mohl pokračovat. Později ale musel být muž propuštěn.

V přípravném řízení totiž o uvalení vazby spolurozhodoval soudce, jenž následně dostal celý případ na starosti. To ale odporuje zákonu. Protože už bylo pozdě chybu napravit, musel být muž propuštěn.

Kauzu poté dostal na starosti soudce Malchus. Miroslav Ch. byl od té doby na svobodě, protože k uvalení vazby nebyly oficiální důvody. V trestné činnosti nepokračoval, na jednání docházel.

Nyní už je ale zase za mřížemi. Jak minulý týden informoval iDNES.cz, nedávno zaútočil na další prostitutku a teplický soud ho na začátku prosince kvůli tomu poslal do vazby. „Muž byl poslán do vazby pro další jednání obdobného charakteru,“ potvrdil minulý týden šéf teplického státního zastupitelství Ondřej Langr.

Podle informací redakce ženu surově bil či škrtil, než se jí, nahé, nakonec podařilo utéct.

Muž při vazebním zasedání vinu popřel. Kvůli tomuto činu je stíhán za vydírání a pokus o ublížení na zdraví. Hrozí mu tak až osm let. Vyšetřování je ale na samém začátku a do budoucna tak není vyloučená změna právní kvalifikace.