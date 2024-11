Dítě, které našli v popelnici, je u pěstounů. Ti příbuzným nesmí bránit v kontaktu

„Chlapeček se má dobře, v nemocnici už není,“ sdělila MF DNES Lenka Jaremová, vedoucí ústeckého Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který se případem zabývá.

Dítě, které dostalo jméno Jáchym, putovalo do nemocnice poté, co ho v kontejneru našel kolemjdoucí. Nejdřív bylo kvůli zahřátí v inkubátoru, po několika dnech ho přeložili na dětské oddělení.

Podle zjištění MF DNES je teď u dočasných pěstounů. „Jde o profesionální pěstouny, kteří se o děti starají do doby, než se buď vrátí do rodiny, nebo než jdou do trvalé pěstounské péče či adopce,“ dodala Jaremová s tím, že u dočasných pěstounů může strávit maximálně rok.

Komu bude dítě nakonec svěřeno do péče, rozhodne soud. Podle Jaremové se obecně v takových případech vždy prověřuje blízká rodina.

I během dočasné pěstounské péče musí pěstoun umožnit dítěti styk s příbuznými, pokud soud nestanoví jinak. Jestli o Jáchyma má jeho rodina a příbuzní zájem, nechtěla Jaremová komentovat. „Nedá se vyloučit možnost, že v budoucnu chlapec půjde ke svým prarodičům nebo k některému z příbuzných,“ poznamenala.

Podle vyšetřovatelů dítě do popelnice odložila jeho devatenáctiletá matka. Obvinili ji z pokusu o vraždu.

Proč dítě nedala do babyboxu v ústecké nemocnici, ale zvolila kontejner nedaleko od místa, kde bydlí, není jasné. Důvodem může být i nevhodné umístění babyboxu na frekventovaném místě u hlavního vstupu do špitálu, kudy denně projdou stovky lidí.

Babybox se sem přesunul v roce 2017 z odlehlého místa v areálu nemocnice, od té doby do něj nikdo žádné miminko neodložil.