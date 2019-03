Chodecké hole si turisté pod Milešovkou půjčují zdarma. A vrací je

„Inspiroval jsem se v Jeseníkách, kde funguje lesní bar a podobná půjčovna, i když symbolicky zpoplatněná,“ přiblížil provozovatel chaty Eliáš Molnar, proč se k vytvoření půjčovny odhodlal.

„Napadlo mě, že by to mohlo fungovat i u nás. Hlavně mi ale vadilo, že po každém víkendu na Milešovce uklízím klacky, které lidé po cestě urvali ze stromů, aby si pomohli do kopce. Věřím, že je půjčovna od ničení lesa odradí a zároveň jim zpříjemní cestu na vrchol,“ dodal Molnar.

Veřejnost nápad zaujal, na sociálních sítích se ihned objevilo několik pochvalných zpráv.

„Je to úžasný nápad. Držím palce, ať se vám hůlky vracejí v plném počtu,“ napsala třeba Milena Folková.

„Je to krásný nápad. Ale nevěřím, že vám lidé budou hůlky vracet. V dnešní době je spíš ukradnou,“ je trochu skeptičtější Marie Malechová.

Provozovatelé chaty však obavy z krádeží trekových holí nemají.

„Samozřejmě se to může stát, ale ani když se nějaké hole ztratí, tak nás to neodradí. Prostě seženeme nové. Zatím nám naopak přibývají,“ poukazuje Eliáš Molnar na to, že na Facebooku vyvěsili výzvu, aby lidé věnovali hole, které už doma nepotřebují, a že se tato výzva ujala.

„Plánujeme totiž udělat půjčovny na všech značených přístupových cestách na Milešovku. Měly by se tak objevit ještě v Černčicích, Milešově a Velemíně. Pak si lidé navíc budou moci hole zapůjčit na jedné straně kopce a vrátit je na druhé,“ připomíná provozovatel chaty.