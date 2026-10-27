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Projděte se nechtěným zámkem v Českém středohoří. Kraj už popáté nenašel kupce

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  15:51
Zámek Milešov je kulturní památka.

Zámek Milešov je kulturní památka. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou...
Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a...
Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.
Ve starší části zámku jsou sklepy vytesány přímo do skály.
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Pátý pokus o prodej a znovu neúspěšný. Zámek Milešov v Českém Středohoří zůstává i po další dražbě v majetku Ústeckého kraje.

„Nebyl žádný zájemce. Nikdo nesložil jistinu,“ řekl iDNES.cz mluvčí krajského úřadu Jan Nový.

Opakoval se tak scénář z předchozích aukcí. První nabídka prodeje proběhla v roce 2024. Tehdy byla památka k mání za 99 milionů korun. Po dalších neúspěšných pokusech kraj cenu výrazně snížil na částku 29,9 milionu, na kterou ale nikoho nenalákal letos v květnu, ani dnes.

Co bude dál, není jasné. Kraj už roky avizuje, že pro areál, jehož součástí je několik staveb a pozemky, nemá žádné využití.

Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu

Zámek stojící na strmém skalním ostrohu v minulosti sloužil i jako škola, rekreační středisko či léčebna. Naposledy tam do roku 2023 fungoval domov pro seniory. Ústecký kraj však provoz ukončil, protože historické prostory nevyhovovaly moderním standardům sociální péče. Od té doby zeje památka prázdnotou.

Podle znaleckého ocenění má zámek hodnotu 33 milionů. Případný kupec však musí počítat s tím, že celková rekonstrukce objektu si vyžádá další masivní investice.

Barokní zámek stojí na místě hradu ze 14. století na skále nad obcí a rybníčkem. Jako majitelé se v něm střídali více či méně významné rody a šlechticové. Posledním vlastníkem zámku před druhou světovou válkou byl Johann Ledebur-Wicheln. V roce 1945 jeho rodina o milešovské panství přišla.

10. října 2024
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