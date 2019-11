Shoda pachových stop přispěla k usvědčení vraha i z loupežného přepadení

Mostecký soud Oračka potrestal osmi lety poprvé už před dvěma lety v září. Krajský soud, k němuž se Oračko odvolal, ovšem označil dokazování za nedostatečné a nařídil věc projednat znovu.



„Soud prvního stupně zcela nevyčerpal veškeré důkazy, které měly být provedeny k řádnému objasnění věci. Dokazování bude potřeba prohloubit,“ odůvodnil dříve odvolací senát.



Nelíbilo se mu, že uložení vysokého trestu stálo pouze na svědectví poškozené.

Ta Oračka označila za pachatele poté, co několik dní po činu viděla jeho fotografii v televizních zprávách, v nichž připomínali pátrání po skrývajícím se vrahovi. „Poznala jsem ho podle těch hlubokých očí,“ řekla už dříve při hlavním líčení.



Krajský soud požadoval mimo jiné vyhodnocení pachové stopy z mobilního telefonu poškozené, který pachatel na místě činu držel v ruce, než ho odhodil.



Mostecký soud proto v rámci nového hlavního líčení nařídil odebrání pachových stop z Oračkova těla a porovnání. Výsledkem je shoda.

„Pachová stopa zajištěná na mobilním telefonu poškozené na místě činu vykazuje shody s pachovými stopami odebranými u obžalovaného,“ uvedl soudce Jan Hartman.

Oračko se nástupu do vězení za vraždu mohl vyhýbat díky tomu, že nebyl ve vazbě. Nikdo ji pro něj totiž nepožadoval. Ukrýval se přes půl roku, nakonec do věznice nastoupil sám.

Za maření výkonu úředního rozhodnutí dostal sedmiměsíční trest, který je nyní součástí toho osmiletého, který je trestem souhrnným.



Oračko podle obžaloby, s níž se mostecký trestní senát ztotožnil, ženu přepadl v Mostě v prosinci 2015 mezi druhou a třetí hodinou ráno na cestě mezi aquadromem a průmyslovou školou.

Nejprve ji podle verdiktu udeřil pěstí, až upadla. Pak se s ní začal přetahovat o kabelku a ukradl z ní peníze a náušnice. Následně utekl.



V minulosti již více než desetkrát trestaný muž vinu odmítá. Proti rozsudku se znovu odvolal ke krajskému soudu. Pokud by verdikt nabyl právní moci, měl by ve vězení zůstat 23 let.

Milan Oračko před Krajským soudem v Ústí nad Labem 27. února 2018: