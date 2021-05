Závody u zatopeného lomu budou i letos, tváří Milada Tour je cyklista Ježek

Milada Tour ale není jen o závodění. Na co dalšího se lidé mohou v průběhu letošní sezony na jezeře Milada těšit?

Jakmile to situace umožní, vrátíme se k organizování společných výběhů či cyklovyjížděk. V plánu máme i nový koncept virtuální Tour nebo výstavu fotografií k pátému výročí Milada Run. Uvažujeme také o uspořádání menší sportovní konference, kam bychom rádi pozvali úspěšné osobnosti českého sportu, například Jiřího Ježka. Tento nejúspěšnější paralympijský cyklista planety se stal pro rok 2021 hlavní tváří celé naší Milada Tour.

Kolik lidí se na přípravách vašich závodů podílí? A co je na organizaci Milada Tour nejsložitější?

Během roku vše připravujeme ve dvoučlenném týmu, ale máme k sobě samozřejmě několik kolegů, se kterými jsme v úzkém kontaktu. Před samotnými závody a v jejich průběhu se k nám přidává kolem padesáti lidí, z nichž většina s námi spolupracuje od samého začátku. Organizačně je aktuálně nejsložitější to, že se vzhledem k situaci nedá moc plánovat dopředu. S tím je spojen i rozpočet, který je proti minulosti výrazně nižší. Výhodou ale je, že nás akce neživí, vše připravujeme ve svém volném čase a prakticky bez zisku. Milada Tour nás neuvěřitelně baví a všechny aktivity připravujeme s velkým nadšením, elánem a srdečností.

Milada Tour Rodinný sportovní seriál, jehož součástí jsou tři různé závody a mnoho doprovodných aktivit. Závody se konají v unikátní krajině kolem zatopeného hnědouhelného dolu, jezera Milada u Ústí.

Seriál se skládá ze tří hlavních závodů – běžeckého Milada Run, Cyklozávodu Milada a zimního běžeckého Winter Milada Run. Ve všech pravidelně startují stovky dospělých i dětí, pro něž je připraveno několik tratí různé náročnosti.

Celoroční aktivitu doplňují doprovodné akce, jako jsou tréninkové běhy a vyjížďky, filmová představení, virtuální běhy, úklid jezera a další. Akce mají i charitativní podtext.

Zmínil jste nynější složitou situaci. Museli jste kvůli pandemii koronaviru a s ní souvisejícími vládními opatřeními některé závody rušit?

V loňském roce jsme dva závody odložili až na letní měsíce, kdy epidemie trochu oslabila. Obě akce se nám ale nakonec v rámci možností podařilo uspořádat téměř v plném rozsahu. Zimní závod Winter Milada Run jsme bohužel museli zcela zrušit, a to týden před samotným konáním.



Nejvíc se nás ale epidemie dotýká ekonomicky. Hlásí se méně závodníků, partneři z logických důvodů snižují plnění a bohužel očekáváme i nižší příspěvky od města a kraje. I přesto se snažíme pracovat naplno a vymýšlíme spoustu nových projektů. Příkladem jsou dva virtuální charitativní běhy, ve kterých se podařilo vyběhat přes 200 tisíc korun. Penězi jsme podpořili infekční oddělení a Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) ústecké Masarykovy nemocnice nebo ústeckou pečovatelskou službu.

Nově se zapojujete také do ekologických projektů. Můžete je představit?

Ekologie ve sportu je dnes velké téma. Přemýšleli jsme nad tím, co bychom mohli jako organizátoři v této oblasti zlepšit. Výsledkem bylo zapojení se do iniciativy #bezdopadu, kde jsme se dobrovolně zavázali k několika krokům, jež by měly vést k větší odpovědnosti k přírodě a životnímu prostředí. A to jak od nás organizátorů, tak od účastníků. Ti se budou moci s konkrétními kroky seznámit už na nejbližší akci v červnu. A postupně budeme naše cíle představovat také na webu.

Před nedávnem bylo dokončeno také jezero Most. Neplánujete v příštích letech se svým seriálem expandovat i tam? Nebo do dalších lokalit?

Rozšířit seriál Milada Tour k dokončenému jezeru Most už nám bylo dokonce nabídnuto. Začátkem jara jsme také měli v plánu zveřejnit novou akci, která byla připravena již se všemi povoleními na konec srpna do Městských sadů v Ústí nad Labem. Mělo se jednat o unikátní akci Night City Run. Vzhledem k epidemii však tato témata zatím necháváme uzavřená a aktuálně se věnujeme akcím na jezeře Milada, které chceme neustále rozvíjet a posouvat.