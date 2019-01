Dvě firmy s dlouhou tradicí a jménem se spojily. Mikov koupil Narex

„Sortiment firmy Narex Bystřice vhodně doplňuje portfolio výrobků Mikova. Navíc pak kompatibilní strojní a technologické vybavení s Mikovem umožní větší efektivitu výroby nožů i nářadí,“ řekl Karel Ježek, ředitel firmy Mikov.

Přesnou částku, za kterou Mikov společnost Narex koupil, firma neuvedla. Podle jejího mluvčího Bedřicha Jeteliny však šlo o stovky milionů korun.

„O nákupu jsme začali jednat asi před rokem. Jedním z důležitých impulzů byl ohlas našich zákazníků, kteří nás upozorňovali na podobnost a vzájemnou kompatibilitu sortimentu našich firem,“ uvedl Jetelina.

Proces vyjednávání byl prý velmi dlouhý. „Mikov totiž nebyl sám, kdo se o firmu zajímal, a majitelé se dlouho rozhodovali. Nešlo ale ani o peníze, nejednalo se jim o to, prodat komukoliv za co nejvyšší částku. Prodávali totiž svoje celoživotní dílo, a proto považovali za klíčové, aby nový majitel pokračoval v jejich práci. Proto jim Mikov se svým přístupem a plány do budoucna vyšel jako ten nejlepší kupec,“ poznamenal Jetelina.

Koupě by se neměla nijak závažně dotknout zaměstnanců ani jedné z firem.

„Nepředpokládáme žádné radikální změny. Akvizicí nám jde především o to, abychom díky tomu, že propojíme obchodní oddělení, navýšili obrat tržeb. Můžeme si dále vypomoci s kooperací a racionalizovat tak výrobu. A konečně chceme také společně nakupovat a snížit tak provozní náklady,“ přiblížil mluvčí Mikova.

Dlouhá tradice a dobré jméno

Mikov i Narex jsou firmy s dlouhodobou tradicí a dobrým jménem v Česku i v zahraničí. Kořeny Mikova sahají až do 18. století, kdy začala v severočeských Mikulášovicích v srdci Českého Švýcarska první průmyslová výroba nožířského zboží.

Firma v Bystřici pak letos oslaví 100 let od okamžiku, kdy zdejší podnikatel Václav Richter položil základ podniku na výrobu nástrojů na obrábění dřeva.

„Tradice obou firem nás zavazuje k tomu, abychom ke společné budoucnosti přistupovali zodpovědně a dokázali díky ní ještě více rozšířit dobré jméno českého průmyslu doma i v zahraničí,“ dodal šéf mikovské společnosti Ježek.

Podle něj bude nyní Mikov schopen svým zákazníkům nabízet nejen komplexní nabídku nožířského zboží, kam patří mimo jiné legendární Rybička nebo vyhazovací nůž Predator, ale i nářadí a nástroje pro dřevovýrobu.

Nově vzniklý společný podnik s více než 200 zaměstnanci plánuje tržby převyšující 300 milionů korun ročně, z nichž většinu vygeneruje export do zahraničí.

Mikov měl v loňském roce obrat 100 milionů korun, zisk tvořil zhruba osm procent z této částky.

Rekonstrukce továrny i letošní novinky

„Loňský rok byl jednoznačně úspěšnější než ty předchozí. Podařilo se nám navýšit nejen počet zákazníků, ale také zvýšit jejich kvalitu. Mám na mysli, že jsme ukončili spolupráci se zákazníky neperspektivními, kteří firmě způsobovali problémy, například špatnou platební morálkou,“ podotkl Jetelina

„Zákazníci, kteří přicházejí, mají zájem o dlouhodobou spolupráci a o vzájemně výhodné podmínky,“ vysvětlil dále.

Loni také začala rekonstrukce továrny v Mikulášovicích – vybudovaly se nové kanceláře pro obchodní oddělení. „To je pro firmu klíčové. Investovali jsme i do nových strojů, kde jsme se soustředili na nákup zařízení, která dokážou racionalizovat výrobu a která odpovídají současným průmyslovým trendům,“ popsal Jetelina.

Letos se Mikov chystá na trh uvést některé novinky. „Především půjde o sadu kuchyňských nožů, na jejichž vývoji jsme dlouhou dobu pracovali, ale plánujeme i další nové nože včetně několika limitovaných edic,“ sdělil Jetelina.

Případné koupi další firmy se Mikov nebrání. „Musí to však být smysluplné, to znamená, že musí zapadat do naší koncepce výroby spotřebního zboží s vysokou přidanou hodnotou a exportním potenciálem. Firma by musela navíc mít kvalitní výrobní základnu a také kapacitu v lidských zdrojích,“ vysvětlil mluvčí mikovské společnosti.