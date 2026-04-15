S návrhem přišla zastupitelka Karolína Žákovská (Pro!Ústí), která zdůraznila, že jde o snahu otevřít odbornou debatu. „Nenavrhuji to rovnou zavést. Chtěla jsem, abychom si nechali zpracovat analýzu a věděli, co by to znamenalo,“ uvedla tento týden během jednání zastupitelstva. Svůj návrh opřela o tři hlavní argumenty – sociální, environmentální a právní.
Podle ní by bezplatná doprava mohla výrazně pomoci rodinám s více dětmi, pro které se i zdánlivě nízké náklady na jízdné mohou v součtu stát významnou zátěží. Zároveň poukázala na dlouhodobý efekt ve vztahu k životnímu prostředí.
„Pokud děti povedeme k tomu, aby využívaly městskou hromadnou dopravu, je větší šance, že ji budou využívat i v dospělosti,“ argumentovala s tím, že by opatření mohlo přispět ke snížení individuální automobilové dopravy ve městě.
Právní aspekt se týká problematiky jízdy načerno. Žákovská odkázala na rozhodovací praxi Ústavního soudu, podle níž nelze efektivně vymáhat dluhy vzniklé nezletilým po dosažení jejich plnoletosti. V minulosti přitom nebylo výjimkou, že dětem narůstaly dluhy za jízdu načerno, které se pak řešily až v dospělosti. „Dnes už to možné není, ale vzniká jiný problém – část dětí může jezdit bez placení fakticky bez následků, což vytváří nerovnost,“ uvedla Žákovská.
Inspiraci pro svůj návrh hledala v zahraničí, například v portugalském Lisabonu, ale i v regionu. V Mostě a Litvínově už podobný model funguje a děti do 15 let s trvalým bydlištěm v těchto městech zde mohou MHD využívat zdarma. Podle zastupitelky by proto bylo na místě alespoň prověřit, zda by obdobné řešení bylo realizovatelné i v Ústí.
Proti návrhu se však postavila část zastupitelů i vedení města. Starostka ústecké části Neštěmice Yveta Tomková (Vaše Ústí) upozornila především na finanční dopady. „Už dnes přispíváme dopravnímu podniku stovkami milionů korun,“ uvedla s tím, že další částky by raději investovala do rozvoje infrastruktury nebo kvality veřejného prostoru.
Podle dostupných odhadů by zavedení bezplatné dopravy znamenalo nejen výpadek tržeb, ale i ztrátu části kompenzací od státu za povinné zlevněné jízdné. Při stoprocentní slevě by totiž město, které je jediným akcionářem ústeckého dopravního podniku, na kompenzace už nedosáhlo. Výpadek tohoto příjmu by pak muselo pokrýt ze svého rozpočtu.
Zastupitel Radim Bzura (ODS) dále poukázal na fungování integrované dopravy a situaci dětí, které do Ústí dojíždějí z okolních obcí. „Nedokážu si představit, že jedno dítě z Ústí ve třídě bude jezdit zdarma a jiné, například z Chuderova, ne. Ten systém by byl velmi složitý a mohl by působit nespravedlivě,“ podotkl.
Náměstek primátora Michal Mohr (SPD) pak upozornil, že by město nemělo přijímat vlastní nákladná opatření, když se stejně připravují změny v systému slev na jízdném na celostátní úrovni. Sleva pro studenta by se měla od příštího roku zvýšit ze současných 50 procent na 75 procent.
Žákovská tyto výtky odmítla. Zároveň zdůraznila, že její návrh není motivován politicky. „Je to téma, které řeším dlouhodobě. Nejde o žádný předvolební krok,“ uvedla.
Vyjádřila také překvapení nad tím, že zastupitelé odmítli i samotné zpracování analýzy, která by podle ní poskytla relevantní data pro další rozhodování. Podle nich je však analýza zbytečná, a to vzhledem k tomu, že se brzy studentům stejně zvýší sleva na jízdném.
V současnosti vychází v Ústí základní jízdenka na 45 minut pro děti a mládež od 6 do 18 let na 12 korun. Hodinová stojí 14 korun a celodenní 53 korun.