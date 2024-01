Tržby za jízdné v Mojžíři vzrostly, potíže ustaly, říká šéfka dopravního podniku

Nástup předními dveřmi už v Ústí nad Labem před lety zaveden byl. Nevracíme se tímto opatřením o mnoho let zpátky?

Ve světě i ve velkých metropolích je zcela běžné, že se nastupuje předními dveřmi. Nevnímám to jako krok zpátky, vnímám to jako reakci na změnu chování cestujících. Přepravou cestujících bez platné jízdenky docházelo ke snížení bezpečnosti ostatních cestujících i řidičů. Je potřeba, aby si na nástup předními dveřmi lidé zvykli a byli k sobě ohleduplní. Samozřejmě si uvědomuji, že se některým opatření nelíbí, ale má svůj důvod a je součástí celkové koncepce změny dopravní obslužnosti.

Zaznělo to už několikrát, že hlavním důvodem zavedení nástupu pouze předními dveřmi je zvýšení komfortu pro cestující a zajištění jejich bezpečnosti. Počítáte i s nárůstem tržeb?

Bezpečnost cestujících je hlavním důvodem. Nechceme také, aby ve vozech jezdili lidé bez platné jízdenky a jízdou sem a tam si krátili dlouhou chvíli nebo se do trolejbusu chodili jenom ohřát. Dalším důvodem je i to, že jsme pořídili 33 nových trolejbusů, které v průběhu druhého čtvrtletí zajistí dopravní obslužnost v připravované nové koncepci dopravy a budou například zajišťovat dopravu v oblastech, kde v současné době jezdí autobusy. Nemůžeme po cestujících chtít, aby při příjezdu trolejbusu, který bude mít stažené sběrače na střeše, řešili, jestli je do takového vozidla nástup pouze předními, nebo naopak všemi dveřmi. To by, myslím, způsobilo ještě větší diskomfort než to, že jsme zavedli nástup předními dveřmi. A samozřejmě počítáme také s nárůstem tržeb. Na nějaké hodnocení je ale ještě brzy, relevantní období pro srovnání budeme mít zhruba po čtvrt roce.

Jak se cestuje v MHD v Ústí nad Labem: Nástup pouze předními dveřmi platí od ledna ve všech vozech. Do konce minulého roku platil po celý den jen v autobusech, v trolejbusech pak až od 20 hodin. Nastupovat všemi dveřmi lze nyní jen v centru města, kde je koncentrace cestujících největší, a to do 18 hodin.

Z nástupu předními dveřmi je do 18 hodin vyjmuto centrum města. Od zastávky Poliklinika až na Mírové náměstí, respektive k hlavnímu nádraží, mohou cestující nastupovat všemi dveřmi, tak jak byli zvyklí. Nejsou právě tohle místa, kde nastupuje nejvíc lidí bez jízdenky?

Je to uzel, kde je největší koncentrace cestujících. Pokud bychom i zde nechali nástup předními dveřmi, prodlouží se intervaly dojezdů. Takový přístup by nebyl vhodný pro efektivní provoz městské hromadné dopravy. Musím ale cestující upozornit, že právě na těchto zastávkách se budou setkávat se zvýšeným počtem přepravních kontrolorů.

Máte dostatek revizorů a asistentů přepravy, kteří hlídají klid na linkách, kde byli napadáni řidiči, tedy na těch do Mojžíře?

V tuto chvíli máme deset asistentů přepravy a šestnáct revizorů. V plánu máme přijmout další asistenty přepravy, kteří po zapracování dostanou větší pravomoce. Budou moci kontrolovat i elektronické jízdní doklady a cestující bez jízdenky z přepravy vyloučit v rámci všech linek MHD. To v současné chvíli zatím nemohou.

Jakou zkušenost mají po zavedení nástupu předními dveřmi revizoři? Rozdali méně pokut za jízdu bez dokladu?

Na toto hodnocení je ještě brzy.

Dokáže vůbec řidič v té rychlosti zkontrolovat platné doklady sám?

Všechny jízdní doklady kontroluje řidič a cestující mu je musí předložit. Elektronický odbavovací systém řidiči na palubním počítači přesně ukáže, zda má cestující platný jízdní doklad, nebo ne.

Nemělo by se tedy už stávat, že cestující jezdí načerno...

Takový optimista nejsem. Může se stát, že to někdo riskne a nastoupí bez platné jízdenky. Řidiči jsou však povinni jízdní doklady kontrolovat.

Co na to řidiči?

Ne každá změna je přijímána s nadšením. Řidičům jsme se to snažili vysvětlit, většina to pochopila a přijala. Jaká bude realita, ukáže čas.

Teď jedna praktická otázka. Jak se v MHD prokáže cestující, který má krajskou jízdenku a ta mu platí i v MHD?

Je to velmi jednoduché. Buď má čipovou kartu DÚK, kterou přiloží k terminálu a u řidiče se na palubním počítači rozsvítí zelená kontrolka, pokud je jízdenka platná. A když není, svítí kontrolka červeně. Pokud mají cestující papírový jízdní doklad, řidič jej zkontroluje.

Jak máte ošetřené, že do trolejbusu nikdo nenastoupí jinými dveřmi než předními?

To se samozřejmě může stát. Lidé buď ještě nevědí, že se nastupuje předními dveřmi, nebo to zkoušejí. Takové případy jsme zaznamenali. Řidič přes palubní počítač aktivuje zvukové hlášení o informaci nástupu předními dveřmi a nutností prokázání se platnou jízdenkou.

A když dotyčný vystoupit nechce?

Dochází k opakované aktivaci zvukového hlášení. Pokud to situace dovolí, řidič z kabiny slovně cestujícího upozorní a v případě, že ani toto nepomůže, řidič v jízdě nepokračuje a volá městskou policii.

Jak po více než půl roce hodnotíte zavedení autobusové linky 57 místo trolejbusu do ghetta v Mojžíři? Dříve jezdila trolejbusová linka z Mojžíře přes celé město až do čtvrti Klíše. Ovšem kvůli neplatičům a agresorům z Mojžíře, kteří útočili na řidiče a v MHD dělali nepořádek, udělal dopravní podnik změny. Autobusová linka číslo 57 tak „pendluje“ jen mezi obchodním domem Květ v Neštěmicích a Mojžířem.

Linka přestala být problémová a i nadále bude jezdit v nastaveném režimu. Ve večerce u zastávky v Mojžíři evidujeme několikanásobný nárůst tržeb za jízdní doklady. Není přece možné, aby lidé cíleně jezdili bez jízdenky. MHD je služba jako každá jiná, a pokud ji někdo využije, musí za ni zaplatit. Navíc vymáhání pohledávky od těch, kteří jízdenku nemají, nás stojí spoustu peněz. A v našem městě je vymahatelnost velmi nízká.