Do MHD jen předními dveřmi. Ústí mění pravidla kvůli nepřizpůsobivým

Každý se tak od Nového roku bude muset prokázat řidiči jízdenkou nebo se odbavit elektronicky. V opačném případě šofér cestující bez platného lístku z přepravy vyloučí. Dosud museli lidé nastupovat „předem“ jenom do autobusů, do trolejbusů pak od 20 hodin.

„Tento krok je pokračováním již dříve zavedených opatření, kdy je ve všech autobusech nástup pouze předními dveřmi. Zmíněný model se nám osvědčil, a proto ho chceme zavést i v trolejbusech,“ popsala ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem Simona Mohacsi.

Dopravní podnik se podle mluvčí podniku Jany Dvořákové zaměřil také na trolejbusovou linku číslo 51, která obsluhuje sídliště Skalka. Někteří místní si stěžovali, že se problémoví pasažéři přesunuli právě tam. Dvořáková sdělila, že revizoři na lince nezaznamenali zvýšený počet cestujících bez platných jízdních dokladů.

„Bezpečnost veřejné dopravy stejně jako čistota vozidel je pro nás prioritou. Zároveň chceme ochránit zdraví našich řidičů,“ dodala Mohacsi s tím, že na linkách ve městě začnou od Nového roku více jezdit také asistenti přepravy.

„Cestující si budou muset zvyknout, že se s nimi mohou potkat kdykoli na kterékoli trolejbusové nebo autobusové lince,“ poznamenala ředitelka.

Nyní asistenti přepravy jezdí na výše zmíněné autobusové lince číslo 57, která pendluje zhruba na dvoukilometrovém úseku mezi obchodním domem Květ v části Neštěmice a ghettem Mojžíř. Dopravní podnik linku zavedl kvůli velkému množství neplatičů, nevhodnému chování některých cestujících a častému napadání řidičů. Ti sem pak odmítali jezdit. Dříve byla linka číslo 57 trolejbusová a jezdila z Mojžíře přes celé město do čtvrti Klíše.

„Na této lince se nic měnit nebude, její provoz zůstane zachován i nadále. Situace se tady velmi zklidnila. Teď už nemáme problém linku obsadit. Řidiči se přestali bát sem jezdit. Napadání řidičů nebo vyhrožování ze strany cestujících prakticky vymizelo,“ zmínila Mohacsi.

Od konce července, kdy začala „speciální“ autobusová linka do Mojžíře jezdit, došlo podle ředitelky pouze k jednomu drobnému konfliktu. „Podstatné také je, že se na dvojnásobek zvýšil výběr jízdného,“ uvedla ředitelka.

V současné době dopravní podnik zaměstnává desítku asistentů přepravy, v příštích měsících jich plánuje přijmout více. „Potřebujeme, aby jezdili na všech linkách, které jsou vyhodnoceny jako problematické. Už to není jenom trasa do Mojžíře nebo do vyloučené lokality v Předlicích, ale problémy evidujeme po celém městě,“ vysvětlila Mohacsi s tím, že před pár dny došlo například k napadení řidiče na lince směřující na sídliště na Severní Terase, v sobotu pak na jiné trase k útoku na kontrolora.

Nástup předními dveřmi nebude povinný na nejvytíženějších zastávkách v centru města, během dne na nich bude nadále možné nastoupit do vozu kterýmikoli dveřmi. Týkat se to bude zastávek od Polikliniky po Mírové náměstí, respektive Hlavní nádraží.

„Nově bude možné na těchto zastávkách nastupovat nejen předními dveřmi i do autobusů, a to kvůli sjednocení a zjednodušení nástupu v rámci celé MHD,“ vysvětlila Simona Mohacsi.

Povinný nástup předními dveřmi bude na těchto zastávkách zaveden jak do autobusů, tak trolejbusů až od 18 hodin.

Cestující s kočárky nebo lidé se sníženou schopností pohybu budou moci k nástupu využívat i další dveře bez omezení, jako je tomu v současné době.

„Pro cestující nástup pouze předními dveřmi nebude žádná radikální změna, v minulosti se tak také nastupovalo,“ dodala Mohacsi.