Ústecká MHD od ledna podraží, cena roční jízdenky poskočí o pětistovku

„V případě, že bychom úpravou cen nereagovali, tak bychom od kraje dostávali méně za takzvaný referenční kilometr. Čili my musíme následovat navýšení cen. Kraj cenu zvyšoval o 24 procent, my jsme šli na nejnižší možnou míru, a to 20 procent,“ sdělil primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Základní jízdné v papírové podobě tak v zóně 101, která zahrnuje spoje na území města, při platbě v hotovosti nově přijde na 24 korun místo dosavadních 20. Elektronická platba bude i nadále nejvýhodnější, ale zvyšuje se ze současných 18 na 21,60 koruny. Jednodenní jízdenka bude o 17 korun dražší a lidé zaplatí 106 korun. Zlevněné jízdné pro děti se zvyšuje u cesty do 45 minut o dvě koruny a jednodenní ze 44 korun na 53 korun.

Nejrazantnější zdražení čeká uživatele celodenních jízdenek pořízených přes SMS a mobilní aplikaci SEJF – bude více než 33 procent. Místo dosavadních 45 korun budou od ledna stát 60.

Cestujícím se zdražení příliš nelíbí. „Mám dvě malé děti a jsem matka samoživitelka, bude to další zásah do rozpočtu a nevím, jak to zvládnu, když už výrazně rostou ceny potravin i elektřiny a zvládáme to horko těžko,“ řekla paní Marie.

Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout i ti, kteří si budou chtít pořídit kupony na delší časové období. Například devadesátidenní jízdenka od ledna přijde dospělého na 1 660 korun místo dosavadních 1 500 korun a roční kupon na 4 490 korun, nyní to je 3 990 korun.

„Kupuji si roční jízdenku a zvýšení o 500 korun je opravdu hodně. Nevím, zda si ji budu moci nadále kupovat, nebo mi nezbude nic jiného než si pořizovat dražší jízdenky na kratší dobu. Ještě že syn zatím jízdenky nepotřebuje,“ povzdechla si další samoživitelka Martina.

Od Nového roku bude rovněž dražší cesta lanovou dráhou z obchodního centra Forum k výletnímu zámečku Větruše. Jednosměrná jízdenka bude stát místo 25 už 40 korun, obousměrná se zvýší o 15 na 60 korun. Rodinné obousměrné jízdné, tedy pro dva dospělé a dvě děti, bude stát místo 120 už 180 korun.

Dražší jízdné pomůže zaplatit plyn

Vyšší zisk z jízdného pomůže dopravnímu podniku uhradit ztrátu za provozování autobusů na CNG. Tzv. stlačený plyn je sice ekologický, ale v současné době také velmi drahý. A dopravce má ve své vozové flotile 80 procent autobusů na CNG.

„Je strašně těžké predikovat vývoj CNG, jeden měsíc je za 99 korun a další za 42 korun. To je to, co nás nyní velice trápí, elektřinu máme vysoutěženou z roku 2020, tam je situace dobrá. Myslím si, že když takto zdražíme, pokryje to navýšení CNG za rok,“ poznamenala ředitelka ústeckého dopravního podniku Simona Mohacsi s tím, že si nemyslí, že v souvislosti s vyššími cenami jízdného přibude v MHD černých pasažérů.

„Myslím si, že lidé, kteří využívají služeb dopravy a vědí, že za ni mají platit, budou to dělat dál. A ti, kteří neplatí do dneška, jim je to jedno, i kdyby jízdenka stála dvě koruny. Prostě platit nebudou. Mají to tak v sobě a někteří to mají jako sport. Tak to je,“ dodala Mohacsi.

O zdražení uvažují i jinde

O zvýšení cen jízdného uvažuje i Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. V jaké podobě a kdy k tomu dojde, však zatím není jasné.

Další oslovená města v kraji zatím zdražení nemají v plánu. V Mostě a Litvínově tak bude základní jízdenka pro dospělého dál stát 20 korun. „Ceny jsme zvyšovali v loňském roce, letos ani na příští rok to neplánujeme,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Ani v Děčíně se ceny nezvyšují, základní jízdné je pro dospělého 22 korun. Současnou těžkou situaci ale dopravce s městem řeší. V Litoměřicích budou lidé nadále jezdit zdarma.