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Samá bodlina a ztělesněná roztomilost. Ano, ježek je tvor od pohledu sympatický. Proto není divu, že o víkendu dorazila spousta lidí do hotelu Clarion v Ústí nad Labem, kde se konala první mezinárodní výstava exotických druhů. Netradiční akce sklidila úspěch. Přijely desítky chovatelů, kteří své mazlíčky předváděli nejen porotě, ale i spoustě zvědavých návštěvníků.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Přítomní si mohli ježky prohlédnout či vzájemně konzultovat chovatelské záležitosti.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
První mezinárodní výstava zhruba třicítky exotických ježků nabídla nejen nevšední podívanou, ale také soutěž, ve které rozhodoval vzhled i povaha zvířat.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Nejmenší návštěvníci si ježky se zájmem prohlíželi. Kdo chtěl, mohl si „bodlináče“ také pohladit.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
K vidění bylo několik druhů ježků. Jejich majitelé byli leckdy velice stylově oděni.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Výstavy se zúčastnil například i sportovní reportér iDNES.cz Stanislav Kučera.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
„Dneska mám doma přibližně čtyřicet afrických trpasličích ježků. Každý z nich má vlastní rodokmen,“ sdělila jedna z vystavovatelek. Chovu se věnuje už patnáct let. K netradičnímu koníčku ji přivedla kamarádka.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Máte zájem chovat afrického trpasličího ježka? Musíte počítat s vyšší pořizovací cenou. Ta se pohybuje přibližně od tří do osmi tisíc korun. Rozhoduje především barva, povaha a původ zvířete.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Pak je největším pravidelným výdajem krmení. „Nejdražší položkou chovu je krmení. Ježek se nezdá, ale je to velký jedlík. Baští hlavně různý hmyz. U nás se prodávají také speciální granule pro ježky,“ vysvětlila další z vystavujících.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Celkem v Ústí soutěžilo přes sedmdesát ježků v deseti různých kategoriích.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Porota hodnotila ježky v devíti oblastech a každý mohl získat maximálně sto bodů. Rozhodovala například povaha, tvar těla, oči, uši, počet prstů, hustota a jednotnost ostnů nebo jejich zbarvení. Důležitá byla také symetrie jednotlivých znaků. I drobné detaily tak mohly rozhodnout o tom, který z bodlináčů si odnese ocenění.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA