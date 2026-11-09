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OBRAZEM: Sjezd rozkošných bodlináčů za tisíce. V Ústí předváděli exotické ježky

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Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026) Výstava exotických ježků v Ústí nad Labem. (7. listopadu 2026)
Samá bodlina a ztělesněná roztomilost. Ano, ježek je tvor od pohledu sympatický. Proto není divu, že o víkendu dorazila spousta lidí do hotelu Clarion v Ústí nad Labem, kde se konala první mezinárodní výstava exotických druhů. Netradiční akce sklidila úspěch. Přijely desítky chovatelů, kteří své mazlíčky předváděli nejen porotě, ale i spoustě zvědavých návštěvníků.

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