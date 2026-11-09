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Chtěli jsme se brát, dceři by šel na ples, lkala u soudu družka zabitého motorkáře
Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit...
Rodiče znásilňovali své děti, videa sdíleli na internetu. „Zvrácenost,“ zaznělo u soudu
Krajský soud v Ústí nad Labem rozdal tresty v otřesném případu znásilnění, výroby a šíření dětské pornografie i incestu. Padesátiletý muž a jeho o osmnáct let mladší manželka po dobu nejméně dvou let...
Milovník rychlé jízdy s čerstvým řidičákem smetl v zatáčce motorkáře, ten zemřel
Okresní soud v Litoměřicích otevřel ve středu případ tragické dopravní nehody z loňského září. Na lavici obžalovaných usedl pětadvacetiletý Petr Krausz, který nezvládl kvůli vysoké rychlosti vůz a...
Špatná barva i střecha. Chatky u Milady se nelíbí, Diamo je hájí starým projektem
V jihovýchodní části jezera Milada poblíž Ústí nad Labem se objevily čtyři nové bílé objekty na plovoucích molech. Tři z nich mají sloužit jako zázemí správy přístaviště, jeden pro záchrannou službu....
Vrah Vocásek na svobodu nepůjde. Odmítl antiagresivní program. Nepotřebuju ho, míní
Okresní soud v Mostě dnes zamítl návrh na podmínečné propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Vocáska (nyní Navrátila). Dal tak na stanovisko státní zástupkyně a posudek z věznice. Dvojnásobný vrah...
Táhněte na frontu! Ukrajinci spasili fotbalový Varnsdorf, i tak čelí zášti
Neposlouchá se to pěkně. „Táhněte na frontu!“ křičí (nejen) diváci na tým Varnsdorfu - a ne ojediněle. Na podzim v jeho dresu zasáhlo do mistráků tucet ukrajinských fotbalistů a nebýt investora ze...
K hlasovacím lístkům přidávala letáky na podporu starosty, volby neplatí
Ve Slavětíně na Lounsku se budou opakovat komunální volby, přičemž důvod je poněkud bizarní. Žena, která zajišťovala distribuci volebních lístků, totiž do obálek vkládala propagační letáky starostova...
Značka Sluneta dostala na frak. Tohle už nikdy nedopustíme, slibuje Hrubý
Drtivá porážka basketbalové ústecké Slunety v sobotním ligovém derby v Děčíně (66:92) má dohru. Šéf klubu Tomáš Hrubý si svolal tým na kobereček, pod tlakem jsou hráči i trenéři. „Slunetu budu vždy...
Hopi v reprezentaci? Inspirace pro další z ligy, cítí teplický trenér Frťala
Na minulém srazu překvapil nový kouč národního týmu nominací Matěje Radosty, teď šokoval ještě víc, když ukázal na teprve osmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Fotbalové Teplice díky odvážnějšímu...
Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát
Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...
Fotopasti ukázaly vlčí přírůstky na severu Čech, většina mláďat ale brzy umírá
Hned několika vlčím párům na severu Čech se letos narodila mláďata. Potvrdily to výsledky monitoringu Hnutí Duha Šelmy a Správy národního parku České Švýcarsko. Jen část mláďat se však dožije...
Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu
Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...
Srážka Andělů s realitou. Trenér po poháru s Maďarkami: Evropská špička je jinde
Tři roky se marně prokousávaly do základní skupiny Evropské ligy, ani letos to nevypadá růžově. Házenkářky Mostu v úvodním utkání 3. předkola v maďarském Ostřihomu schytaly výprask 19:33 a jejich...
Chtěli jsme se brát, dceři by šel na ples, lkala u soudu družka zabitého motorkáře
Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit...
OBRAZEM: Sjezd rozkošných bodlináčů za tisíce. V Ústí předváděli exotické ježky
Samá bodlina a ztělesněná roztomilost. Ano, ježek je tvor od pohledu sympatický. Proto není divu, že o víkendu dorazila spousta lidí do hotelu Clarion v Ústí nad Labem, kde se konala první...
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VIDEO: Do naha! Děčínský kotel jančí a Američan žasne. Lepší než v NBA, tvrdí
Bílá lavina na hřišti, bílá tsunami v hledišti. Fanouškovský kotel, jaký nemá v českém basketu obdoby, okouzlil Děčín i celou ligu. Válečníky dohnal k nejsladší výhře v El Nordiku a pak šli junáci do...
Dětská pohotovost pro Rumburk bude, slibuje kraj. Lůžka ale neudržel
Malí pacienti ze Šluknovského výběžku by měli mít i po Novém roce v Rumburku zajištěnou alespoň pohotovostní zdravotní péči. Dětská lékařská pohotovost má zůstat zachována i po uzavření dětského...