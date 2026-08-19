„Krátce po incidentu se podezřelý čtyřiatřicetiletý muž pokusil o sebevraždu. Následkům řezného zranění, které si způsobil, v nemocnici podlehl,“ uvedla policie.
Incident se odehrál v jednom z mezibořských paneláků 2. srpna večer. Muži se nejprve podle všeho pohádali. Pak údajně mladší z nich zaútočil na svého otce nožem zezadu. Podle informací iDNES.cz mu dokonce přeťal páteř. Pak si podřízl krk.
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Konflikt dvou mužů v paneláku skončil pobodáním, útočník se pak chtěl zabít
Oba muže tehdy záchranáři převezli s velmi vážnými zraněními do ústeckého traumacentra. Pachatel zemřel minulý týden. Jeho otec je momentálně v péči lékařů v liberecké nemocnici.
„Vzhledem k úmrtí podezřelého bude policejním orgánem podán návrh na zastavení trestního stíhání,“ doplnila policie.