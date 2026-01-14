Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Miroslava Strnadová
  15:09
Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné chování jednoho z tamních učitelů. Tvrdí, že ji rasisticky urážel. Policie kauzu řeší jako přestupek. Předseda školské rady mluvit nesmí.

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Podnětem týkajícím se údajného nevhodného chování pedagoga se zabýváme,“ potvrdila portálu iDNES.cz Anna Brzybohatá z České školní inspekce.

Podle inspekce škola v reakci na stížnost studentky a její rodiny přijala nápravná a preventivní opatření. Jaká konkrétně, inspekce nemůže sdělit. „Za jejich nastavení i realizaci nese plnou odpovědnost škola. Jejich skutečnou funkčnost a dopad je možné posoudit až v rámci výkonu inspekční činnosti,“ doplnila Brzybohatá s tím, že ve škole ze strany školních inspektorů proběhne kontrola. Kdy přesně to bude, není známo.

Sdílnější nebyla ani ředitelka školy. „Já se k tomu, prosím vás, nebudu vyjadřovat. Řešíme to interně a nevím, co bych s vámi měla řešit,“ reagovala ředitelka Helena Kripnerová na dotaz redakce a zavěsila telefon.

„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila

Na to, že ve škole možná není vše v pořádku, se přišlo v polovině prosince. Studentka prvního ročníku redakci popsala nevhodné chování a vulgární styl výuky jednoho z pedagogů. Před staršími žáky ji údajně dokonce označil výrazem „černá cikánka“.

Kvůli několikatýdennímu stresu, který v jeho hodinách zažívala, se zhoršil její prospěch i psychický stav. Psychicky se zhroutila a přestala školu navštěvovat. Musela vyhledat lékařskou péči. Její matka uvedla, že měla snahu situaci s ředitelkou školy i učitelem řešit, podle jejích slov jí ale nevěřili a celou záležitost bagatelizovali. Podala proto na školu a učitele trestní oznámení.

Kauzu řeší i policie, podle zjištění iDNES.cz však učiteli hrozí maximálně pokuta. „Případ šetříme jako přestupek proti občanskému soužití,“ uvedl bez dalších podrobností mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Dívka se po vánočních prázdninách do školy nevrátila a bude studovat jinde. „Dcera byla odhodlaná se vrátit. Ale ani tam nedošla, s pláčem se vrátila domů,“ popsala její matka s tím, že nyní jedná o přestupu na jinou střední školu. „Jsem za to ráda, nemám důvěru, že by dceři na škole Educhem poskytli psychickou podporu nebo že by se chování k ní změnilo k lepšímu. Vedení školy ani učitel se jí ani neomluvili,“ dodala.

„Kolegy nazýval při hodinách ču**ky“

Po zveřejnění článku se na redakci iDNES.cz obrátili další studenti se svou zkušeností s tímto učitelem. „Pan učitel má rasistické narážky a chová se při výuce neprofesionálně, svoje kolegy nazýval při hodinách ču**ky. Jeho chování jsem ale nikdy neřešil, protože jsme byli ve třídě jen kluci, ale osobně mi to nebylo příjemné,“ přiblížil jeden z nich. Redakce jeho identitu zná, ale kvůli jeho ochraně ji nezveřejní.

Ozvali se i rodiče žáků, kteří do školy chodí. „Syn školu navštěvuje, k šikaně kvůli barvě pleti tam skutečně dochází. Jsou to také urážky a ponižování,“ zmínila další matka pod podmínkou anonymity; obává se totiž případných následků pro syna ze strany učitele.

Podle místopředsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Mariana Dancsa, který situaci kolem romské studentky od začátku sleduje a školu také navštívil, vedení školy selhalo. „Vím, že dosud neproběhlo jednání školské rady, což považuji za obrovské selhání systému školy. Právě školská rada by v takto závažné věci měla být ihned informována, stejně jako zástupci školy i rodičů. Je to důkaz toho, že se tam podporuje mocenské duo paní ředitelky a pana učitele, který je jejím bratrem,“ řekl Dancso.

Předseda školské rady Marek Drtil na dotaz redakce uvedl, že vedení školy a zástupce majitele si přálo svolat radu do konce ledna. Proč s takovou prodlevou, neví. „Víc vám k tomu může sdělit jen vedení školy. Já to komentovat nemohu,“ nastínil Drtil.

Marian Dancso považuje za nepřijatelné i to, že se učitel, případně nikdo z vedení školy, studentce nebo jejímu zákonnému zástupci za nevhodné chování neomluvil.

