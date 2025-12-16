„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Miroslava Strnadová
  16:31
Soukromou střední školou Educhem v Meziboří na Mostecku otřásá vážné obvinění z rasistického a šikanózního chování ze strany učitele. Terčem se údajně stala patnáctiletá romská studentka prvního ročníku, která se po několika týdnech psychicky zhroutila. Vedení školy podezření nevyvrátilo. Věc už dokonce řeší policie. Podle zjištění redakce nejde o ojedinělý případ.

Střední škola Educhem nabízí vzdělání v několika maturitních a učňovských oborech. Platí se zde školné od 12 do 30 tisíc ročně podle typu studia. Webové stránky školy propagují zcela neanonymní prostředí rodinného typu a slibují všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí.

Realita je ale zřejmě jiná. Patnáctiletá dívka, jejíž identitu redakce zná, ale kvůli její ochraně ji nezveřejňuje, popisuje rasistické urážky a vulgární styl výuky jednoho z učitelů. Na školu nastoupila teprve letos v září, o studium učňovského elektrooboru právě tady podle svých slov velmi stála a na střední školu se těšila.

„Na jedné praxi prohlásil, že pokud se neuživíme hlavou ani rukama, máme si raději vzít život a chcípnout. Cítila jsem se naprosto k ničemu, jako by veškerá moje snaha byla marná.“

