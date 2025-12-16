„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila

Střední škola Educhem nabízí vzdělání v několika maturitních a učňovských oborech. Platí se zde školné od 12 do 30 tisíc ročně podle typu studia. Webové stránky školy propagují zcela neanonymní prostředí rodinného typu a slibují všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí.
Realita je ale zřejmě jiná. Patnáctiletá dívka, jejíž identitu redakce zná, ale kvůli její ochraně ji nezveřejňuje, popisuje rasistické urážky a vulgární styl výuky jednoho z učitelů. Na školu nastoupila teprve letos v září, o studium učňovského elektrooboru právě tady podle svých slov velmi stála a na střední školu se těšila.
„Na jedné praxi prohlásil, že pokud se neuživíme hlavou ani rukama, máme si raději vzít život a chcípnout. Cítila jsem se naprosto k ničemu, jako by veškerá moje snaha byla marná.“