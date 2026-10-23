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Zrušíte nám obvod? Tak se trhneme! Vzdor vůči úsporám v Ústí nad Labem

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  13:57
Pohled na ústecké labské mosty a čtvrť Střekov s továrnou Setuza z Větruše

Pohled na ústecké labské mosty a čtvrť Střekov s továrnou Setuza z Větruše | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka slaví s manželkou úspěch v komunálních...
Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...
Jedno Ústí slaví úspěch ve volbách. (10. října 2026)
21 fotografií
Vítězné Jedno Ústí se shodlo na postupu ke zrušení všech čtyřech městských obvodů v Ústí nad Labem. S pohodlnou většinou 22 hlasů chce změnu prohlasovat na celoměstském zastupitelstvu. Místní politici na Střekově či v Neštěmicích jsou proti.

Jedno Ústí, které má na magistrátu většinu 22 zastupitelských hlasů, tlačí na šetření a snížení provozního rozpočtu města. A zrušení čtyř obvodních radnic s placenými starosty a místostarosty k tomu má pomoci.

„Všude ve světě se tvoří aglomerace, protože lidé mají úspory z rozsahu. Silné aglomerace jsou schopné poskytovat zaměstnání, bydlení, služby a tak dále,“ uvedl lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka.

Záměr, který má Jedno Ústí sílu prosadit v zastupitelstvu magistrátu, ale naráží u politiků z obvodů, kteří jsou vůči jednomu Ústí v opozici. V krajním případě může záměr vést i k osamostatnění čtvrtí, pokud by zdejší politici vypsali referenda, k čemuž se třeba v obvodu Střekov už chystají.

Současný starosta Střekova Pavel Peterka (ANO), zástupci sdružení Za lepší Střekov i další představitelé střekovského obvodu požadují, aby se o tak zásadní změně jako je možné rušení obvodů rozhodovalo na základě konkrétních analýz a se zapojením obyvatel. Yveta Tomková z Vašeho Ústí, dlouholetá starostka Neštěmic, rušení obvodů také odmítá.

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními komunálními volbami. (21. dubna 2026)
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka slaví s manželkou úspěch v komunálních volbách. (10. října 2026)
Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními komunálními volbami. Lídr kandidátky je Tomáš Vohryzka. (21. dubna 2026)
Jedno Ústí slaví úspěch ve volbách. (10. října 2026)
21 fotografií

„Je to bez předložení ekonomických analýz, bez vyčíslení skutečných úspor, bez veřejného projednání a bez jakékoli diskuse s obyvateli. O tomto záměru přitom Jedno Ústí během volební kampaně otevřeně nemluvilo. Obyvatelé tak neměli možnost se k němu vyjádřit ještě předtím, než si zvolili své zastupitele. Této svévoli a zvůli se na Střekově budeme bránit ze všech sil!“ uvedl Peterka.

„Už v tuto chvíli připravujeme právní analýzy a chystáme se na ‚obranné referendum‘, které může tento vývoj zvrátit,“ uvedlo sdružení Za lepší Střekov ve vydané zprávě. „Pokud zastupitelstvo města schválí zrušení obvodů, máme podle příslušného právního postupu 30 dnů od zveřejnění usnesení na podání návrhu na referendum. K tomu potřebujeme sesbírat přibližně 2200 podpisů oprávněných obyvatel Střekova. Referendum pak umožní obyvatelům přímo rozhodnout o zachování jejich městského obvodu.“

Návrat k samostatnosti? Za války je spojili Němci

Bývalý starosta Střekova Petr Vinš z hnutí Za lepší Střekov podporuje v reakci na záměry Jednoho Ústí možnost úplného osamostatnění Střekova. Dnešní čtvrť už samostatná byla, s Ústím ji spojili Němci za války. Aktuálně má čtvrť Střekov má přibližně 14 tisíc obyvatel a rozlohu kolem 30 kilometrů čtverečních.

Podle Vinše by samostatná obec Střekov mohla lépe rozhodovat o investicích a využívat své prostředky především na místní potřeby. „Pokud se Střekov osamostatní, budeme se mít opravdu mnohem lépe, než jsme se měli dosud,“ tvrdí Vinš.

Městské obvody jsou lidem blíž, než centrální radnice.

I současný starosta Střekova Pavel Peterka (ANO) připouští dvě možnosti postupu: referendum o zachování městského obvodu a úplné osamostatnění. Peterka odmítá rušení obvodů. Podle něj řeší řadu věcí a jsou lidem blíž, než centrální radnice. Peterkovi také vadí, že se podle něj o záměru před volbami nemluvilo a že se nyní prosazuje příliš rychle.

Podobně se vyjadřuje také Aleša Kymličková (ODS), členka rady městského obvodu Střekov, která v letošních komunálních volbách kandidovala za SPOLU pro Ústí. Podporuje zachování obvodů a případné referendum. Podle ní lidé často považují práci místní samosprávy za samozřejmost a neuvědomují si, kolik drobných úkolů obvod zajišťuje. „Byla bych ráda, kdyby referendum zabralo. Nemůže přijít někdo a říct, že to tady zrušíme, a udělat téměř nevratnou věc jen proto, že má momentálně politickou sílu 22 lidí,“ uvedla. Narážela na většinu Jednoho Ústí v 37členném zastupitelstvu celého města.

Vohryzka: Chceme jen úspory a vyvolat diskusi

Odlišný pohled má Tomáš Vohryzka, lídr vítězného uskupení Jedno Ústí a kandidát na primátora. Podle něj je výhodnější soustředit správu a služby do většího celku, který může využívat úspory z rozsahu. Vohryzka uvádí, že jemu osobně a Jednomu Ústí jde hlavně o snížení provozního rozpočtu, který je od roku vyšší a počet obyvatel Ústí se snižuje.

Výhodnější a úspornější je soustředit správu a služby do většího celku.

Podle dostupných informací Jedno Ústí v rámci šetření provozního rozpočtu vytváří komunikační model, kdy by radnice mohly nahradit jednoduchá kontaktní centra.

Jedno Ústí má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu města většinu 22 hlasů a plánuje vládnout na magistrátu bez dalších koaličních partnerů. Právě tato většina dává uskupení možnost prosazovat změny v organizaci městské správy.

Komunální volby v Ústí nad Labem

městské obvody

Povolební vyjednávání ale zároveň ukázala, že Jedno Ústí sice ovládlo celé město, ale situace v jednotlivých obvodech se bude od rozložení sil na magistrátu lišit. V obvodu Severní Terasa vznikla koalice ANO, hnutí Zdraví Sport Vzdělání a SPD a Motoristů sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Zapojil se do ní také přes odpor oblastního vedení ODS zastupitel Michal Šidák zvolený za kandidátku SPOLU pro Ústí, kterou tvořily ODS a KDU-ČSL. V Neštěmicích zatím jednání pokračují bez konečné dohody. Na Střekově a v obvodu Ústí nad Labem-město má Jedno Ústí většinu a chce se vládnout.

Jak vznikaly ústecké obvody?

Městské obvody v Ústí mají kořeny v roce 1986, kdy tehdejší komunistické vedení rozdělilo Ústí do šesti obvodů spravovaných obvodními národními výbory. Šlo o obvod I – střed města, II – Chlumec, III – Bukov, IV – Severní Terasa, V – Neštěmice a VI – Střekov. Ty podléhaly Národnímu výboru města Ústí nad Labem. Rozdělení souviselo s rozsáhlým zvětšením města. K 1. lednu 1986 se k Ústí připojily Chabařovice, Neštěmice a Chlumec, díky čemuž počet obyvatel překročil hranici 100 tisíc.

Teď naopak počet obyvatel klesá, ale hlavně se po sametové revoluci uspořádání začalo měnit. V letech 1990 až 1991 se osamostatnily Chabařovice, Chlumec a Ryjice. V září 1991 vznikl také samostatný městský obvod Trmice, který zahrnoval vedle Trmic i Koštov, Újezd a území zaniklé obce Tuchomyšl. Obyvatelé Trmic, Koštova a Újezdu následně v referendu rozhodli o obnovení samostatnosti a k 1. lednu 1994 se tato území od Ústí oddělila.

Dnešní čtyři městské obvody – Ústí nad Labem-město, Severní Terasa, Neštěmice a Střekov – jsou výsledkem těchto územních a správních změn po roce 1989.

10. října 2026
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