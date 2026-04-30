Pomáhají i v ghettech. Asistentů strážníků teď ubývá, města přišla o dotace

Miroslava Strnadová
  14:22
Městská policie v Mostě snížila počet asistentů prevence kriminality. Zatímco loni jich měla dvacet, letos jich je v ulicích o čtyři méně. Skončilo totiž jejich financování prostřednictvím dotace z Evropské unie. Zachování pracovníků, kteří pomáhají strážníkům udržovat pořádek ve městech, řeší po konci unijního zdroje financování i další radnice.

Asistent prevence kriminality Petr Bažo v ulicích Mostu. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Asistenti prevence kriminality chodí do problémových lokalit v Mostě, jako jsou sociálně vyloučené oblasti, ale také do parků či k jezeru Most. „Úbytek o čtyři lidi dramaticky nenarušil výkon služby, ale i tak chybět v některých lokalitách budou. Pocit bezpečí obyvatel se zhoršil,“ uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

V loňském roce byly celkové náklady na dvacet asistentů kriminality v Mostě téměř devět milionů korun, z toho dotace činila přes pět milionů korun. Nynější počet 16 městská policie financuje z peněz, které má od magistrátu. Také má zažádáno o státní dotaci z ministerstva vnitra, která je nyní jedinou dostupnou možností jejich financování. Jestli se žádostí uspěje, není jisté. „Často až do května nebo června nevíme, kolik peněz od státu dostaneme,“ upozornil Hrvol.

Jedním z dlouholetých asistentů prevence kriminality je třiatřicetiletý Petr Bažo, slouží u mostecké policie devátým rokem. Pro práci asistenta se rozhodl i díky rodinnému vzoru – jeho otec byl v Mostě úplně prvním asistentem vůbec. V terénu řeší především to, co veřejnost pálí nejvíc: pití alkoholu na veřejnosti, hluk nebo narkomany. „Snažím se působit preventivně. V 99 procentech případů to vyřešíme sami domluvou a strážníci se tak mohou věnovat vážnějším věcem,“ popisuje svou roli.

Odsuzovali nás. Mysleli si, že donášíme, říká asistent prevence kriminality

Začátky přitom nebyly snadné. Jako Rom v uniformě narážel na předsudky z obou stran. „Na rovinu mi říkali: Ty jseš cigán a budeš mi říkat, co mám dělat? Po letech už mě ale respektují. Přijdu, řeknu ‚chlapi, nepijte tady‘ a oni poslechnou,“ dodal.

Asistent prevence nepotřebuje maturitu, což otevírá do uniformy dveře lidem přímo z vyloučených lokalit, kteří mají často lepší přehled, co se tam děje a mají určitý respekt. Petr Bažo si nyní maturitu dálkově dodělává. Pokud uspěje, chce u městské policie zůstat natrvalo, už jako plnohodnotný strážník. Před ním se to už jeho dvěma kolegům podařilo.

V Mostě začínali v roce 2009 s šesti lidmi jako asistenti prevence kriminality v problémové čtvrti Chanov. Od té doby se pro město stali nepostradatelnými pomocníky. „Za ta léta jsme si je vycvičili, stálo nás to hodně úsilí. Strážníci jsou nedostatkové zboží a asistenti jim výrazně ulehčují práci,“ uvedl Jaroslav Hrvol.

Tento problém není jen mostecký. V sousedním Litvínově skončila před časem většina asistentů prevence kriminality. Z původního počtu deseti zůstávají čtyři. Financuje je plně radnice. „Do budoucna bychom chtěli jejich počet opět posílit. Budeme dál žádat o dotaci z ministerstva vnitra, i když podmínky nejsou úplně příznivé,“ uvedla místostarostka Květuše Hellmichová (SNK Evropští demokraté).

V Táboře řeší posílení bezpečnosti v ulicích, přijmou romského asistenta

U děčínské městské policie působí celkem 24 asistentů. Polovinu dotovalo město ze svého rozpočtu, dvanáct z dotace. Po konci dotačního projektu všech 24 financuje tamní radnice. Působí na celém území města.

„V tomto ohledu asistenti intenzivně spolupracují s hlídkami v terénu. Řadu drobnějších záležitostí řeší sami v rámci své autority, v případě závažnějších zjištění informují hlídku městské policie. Činnost asistentů patří k osvědčeným preventivním aktivitám, se kterými máme mnoho let zkušeností,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák.

V Teplicích bude od května působit osm asistentů prevence kriminality, financováni jsou z rozpočtu města. Počet se zvyšuje o jednoho. Městská policie má podanou žádost o dotaci z ministerstva vnitra. Podle ředitele městské policie se nyní změna jejich počtu neplánuje, do budoucna se ale změnit může.

„Změna počtu asistentů prevence kriminality pro rok 2027 bude záviset na vyhodnocení bezpečnostní situace na území města za rok 2026, přínosu jejich činnosti a zároveň na možnostech rozpočtu města,“ uvedl Karel Machač.

V Ústí nad Labem působí osm preventistů, čtyři jsou dotováni z dotaci ministerstva vnitra a čtyři z rozpočtu města. Jejich počet by se měnit neměl.

