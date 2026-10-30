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Noční rodeo v Teplicích. Kamery točí desítky závodníků, ti ale pokutu nedostanou

Pavel Křivohlavý
  13:40
Komunikace u vlakového nádraží v Teplicích patří k problémovým místům, kde...

Komunikace u vlakového nádraží v Teplicích patří k problémovým místům, kde řidiči často překračují povolenou rychlost. | foto: Jan Veselý, MF DNES

Duchcovská ulice v Teplicích patří k problémovým místům, kde řidiči často...
Komunikace u vlakového nádraží v Teplicích patří k problémovým místům, kde...
Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a kluků i holek v...
Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a kluků i holek v...
16 fotografií
Nové monitorovací kamery, jež měří rychlost projíždějících vozidel v centru Teplic, ukazují data, ze kterých běhá občas mráz po zádech. Zařízení, která pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu nechalo nainstalovat město, odhalují, že se každý den ulicemi řítí desítky aut vyšší než osmdesátikilometrovou rychlostí.

Sedm monitorovaných míst zaznamenává, že každých 60 minut 800 až 1 000 řidičů překročí maximální povolenou rychlost. Řidiči se však zatím pokut obávat nemusí. Městská policie nemá radary a státní zachytí jen mizivý zlomek hříšníků.

Komunikace u vlakového nádraží v Teplicích patří k problémovým místům, kde řidiči často překračují povolenou rychlost.
Duchcovská ulice v Teplicích patří k problémovým místům, kde řidiči často překračují povolenou rychlost. Její část se momentálně opravuje.
Komunikace u vlakového nádraží v Teplicích patří k problémovým místům, kde řidiči často překračují povolenou rychlost.
Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a kluků i holek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech. Ten největší je každý den na parkovišti u obchodu Penny přímo pod okny teplické policie. (20. srpna 2025)
16 fotografií

„Výsledky měření jsou zarážející. Člověk by řekl, že je to šílené. Nejhorší je to ve večerních hodinách, když přestanou svítit semafory. Po osmé večer začíná v ulicích ‚rodeo‘,“ říká Tomáš Hadviga (ANO), náměstek primátora, který má na starosti dopravu.

Monitorovací kamery, jež měří rychlost projíždějících vozidel, jsou v Teplicích umístěny na sedmi místech, která je možné dohledat na webu Da.teplice.cz. Informační web nabízí přehled vytíženosti dopravy v měřených místech a u nových kamer také rychlost projíždějících vozidel.

Za pozornost stojí tabulka ukazující překročení rychlostního limitu za posledních 60 minut. Zhruba tisícovka řidičů každou denní hodinu jede rychleji, než smí. Jednotlivé kamery pak ukazují rozvrstvení rychlosti projíždějících vozidel, ze kterých vyplývá, že stovky aut denně překročí povolenou rychlost o dvacet i více kilometrů. Desítky řidičů denně se dokonce Teplicemi proženou rychlostí vyšší než 80 kilometrů za hodinu.

Teplice jako závodní dráha. Řidiči denně řádí v ulicích, radnice chystá opatření

„Například na Masarykově ulici v centru máme rekordmany, kteří zde jedou mnohem rychleji než osmdesátkou. Záměrně jsme ale do monitoringu udělali pouze kategorii 80+, aby tam někteří mladí ‚závodníci‘ nechtěli trhat rekordy. Tuto strategii nám poradili dopravní inženýři. Kdybychom totiž v tabulce nechali to, co tam vidíme my, takovíto lidé by se pak začali trumfovat, kdo pojede rychleji. K takovému hazardu je ale opravdu nechceme motivovat,“ vysvětluje Hadviga.

Strážníci potřebují novou techniku

Kamerový systém, který Teplice používají, je určen pouze k monitoringu dopravy. Na policejní měření rychlosti jsou však potřeba speciální certifikované radary. Ty ale tepličtí strážníci nemají.

„Městská policie v tuto chvíli řidiče chytat nemůže. Musíme ji totiž dovybavit potřebnou technikou, protože nic takového zatím v Teplicích nemáme. Nový kamerový monitoring rychlostí nyní vedení města přesvědčuje, že je opravdu potřeba měřicí radary pořídit, abychom takovýmto excesům zamezili,“ doplňuje Hadviga s tím, že další možností je instalace úsekových radarů, o které ale nyní vůbec není rozhodnuto.

Nebezpečné řidiče monitoruje také státní policie. V září například v Duchcovské ulici zaznamenala osm dopravních přestupků, z toho tři za rychlost. Podle kamerového dopravního monitoringu však v tomto místě každý den 20 až 30 řidičů překračuje rychlost o více než 30 km/h.

„Teplický monitorovací systém policie sleduje a dopravní situace ve městě je pravidelně konzultována s pracovníky odboru dopravy teplického magistrátu. Od vedení města víme o jednotlivých rychlostních excesech řidičů výrazně překračujících povolenou rychlost. Do budoucna budeme s vedením města řešit vhodná opatření k eliminaci překračování rychlosti na území města,“ říká teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

22. srpna 2025
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