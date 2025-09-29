Nechceme no-go zónu, děsí nadále Tepličany plán města. To zatím přešlapuje

Pavel Křivohlavý
  9:26
Nekonečný příběh hledání využití bývalé měnírny v teplických Trnovanech píše další kapitolu. Zastupitelé sice schválili odmítnutí už poskytnuté dotace na rekonstrukci, ale ve snaze využít areál v Riegrově ulici pokračují dále. Neúnavně se však dál angažují i místní, kteří zde odmítají městem zvažované sociální centrum po bezdomovce. Bojí se zhoršení bezpečnostní situace ve čtvrti.
Vedení Teplic uspořádalo diskusi s občany kvůli záměru zřídit v bývalé měnírně centrum pro bezdomovce. (28. května 2024) | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

„Na opravu areálu bývalé měnírny v Riegrově ulici se podařilo získat dotaci, ale bohužel by práce nebylo možné dokončit v termínu stanoveném poskytovatelem. Město proto nemůže finanční prostředky využít,“ říká primátor Jiří Štábl (ANO).

Podle dotačních pravidel by měla být rekonstrukce hotova nejpozději do 30. června příštího roku. Město očekávalo, že informaci o poskytnutí dotace dostane loni v prosinci, výsledek se však dozvěděli až letos v červenci, což bylo příliš pozdě.

Už teď se bojíme ven, čílí se odpůrci centra pro bezdomovce. Primátor ho hájí

O vybudování nízkoprahového denního centra v Riegrově ulici rozhodli politici loni v únoru. Štábl nyní naznačuje, že by nízkoprahové centrum možná mohlo vzniknout jinde, umístění v Riegrově ulici však zcela nevyloučil.

„Prověřujeme možnost, že by nízkoprahové denní centrum mohlo sídlit v objektu měnírny v Jateční ulici. Aktuálně čekáme na výsledek studie proveditelnosti a následně chceme vést diskusi s občany a zástupci sociálních služeb. O využití objektu v Riegrově ulici nyní diskutujeme v rámci vedení města a následně budeme rovněž diskutovat s občany,“ popisuje primátor.

V úvahu by pro využití bývalé měnírny podle něho mohly připadat i jiné sociální služby. „Potřeba služeb sociální prevence v Teplicích stále trvá, a to i v reakci na rostoucí počty klientů. Proto hledáme cesty, jak objekt opravit a smysluplně využít. Nechceme, aby zůstal prázdný a chátral. Nesmíme zapomínat na rodiny s dětmi, seniory, osoby v dluhové pasti či s duševním onemocněním,“ vysvětluje Štábl.

Proti původnímu záměru města na centrum pro bezdomovce vznikla silná vlna odporu a petice, kterou podepsaly čtyři tisíce lidí. Obyvatelé Trnovan se nadále bojí, že možnost vybudovat v Riegrově ulici centrum pro bezdomovce je stále ve hře. „Ještě před pondělní schůzí jsme zastupitele otevřeným dopisem žádali, aby se problémem sociálního centra v Trnovanech zabývali a brali v potaz, že čtyři tisíce lidí se podepsalo pod petici, která zde takto plánované středisko nechce,“ říká Tereza Howard Drexler, jedna z iniciátorek petice.

Podle ní neexistuje jediná správná vize, jak by se tento objekt měl využít. „Jde nám ale pouze o to, aby budoucí využití bylo v souladu s pohledem místních a aby to, k čemu bude rekonstruovaný objekt využit, nikoho neohrožovalo. Chceme, aby zde místní občané byli v bezpečí a nevznikaly zde konflikty,“ doplňuje Drexler.

Odpůrce centra pro bezdomovce štve přístup města, pomoct jim má právník

Místním vadí, že město rozhodlo o vybudování nízkoprahového centra pro bezdomovce, aniž o tom diskutovalo s lidmi, kteří v okolí žijí. Nespokojení občané proto loni v dubnu zveřejnili petici.

„Proti centru pro seniory nebo pro děti nic nemáme. Jde nám jen o to, ať to tady ještě více nenaruší už tak děsivou situaci a nepřispěje to k ještě horším podmínkám. To je pro nás stěžejní. Doufáme, že město vezme v potaz, že lokalita Trnovan není bezpečná a nepřidá sem něco, co by přineslo potenciální riziko nějakého nebezpečí. To by pro nás byl extrémní zásah do soukromí. Nechceme, aby se Trnovany staly no-go zónou,“ upozorňuje Drexler.

29. května 2024
Vstoupit do diskuse

