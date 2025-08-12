Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Miroslava Strnadová
  6:54
Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce získat nerosty – abraziva, která se využívají jako brusiva či písky ve filtrech pro čištění vody. Během deseti let má v plánu vytěžit a zpracovat až milion tun suroviny.

Jednatel společnosti Belvoir Roman Stacha uvedl, že v současné době se abrazivní materiály dovážejí ze zahraničí, například z Austrálie, Jihoafrické republiky nebo Ukrajiny.

„Realizací našeho záměru bychom se chtěli stát tuzemským dodavatelem,“ vysvětluje Stacha, proč se firma na odkaliště zaměřila.

U Měděnce by se opět mohlo těžit, konkrétně na odkališti (na snímku), kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. (srpen 2025)
Materiál v odkališti vznikl jako odpad při dřívější těžbě železných rud. Obsahuje velmi tvrdé nerosty, jako jsou granát a hedenbergit, které lze využít v průmyslu. Dnes se tak původně odpadní materiál stává ekonomicky zajímavou komoditou.

Společnost plánuje povrchovou těžbu. Podle dokumentace pro proces EIA, který posuzuje dopady na životní prostředí, je surovina „volně rýpatelná“. „Materiál bude nákladními auty převezen do prostoru bývalého dolu Měděnec, kde proběhne nechemické zušlechťování suroviny a sušení. Následně bude expedován automobilovou dopravou,“ stojí v dokumentaci.

Těžba zasáhne plochu téměř šesti hektarů rozdělenou do deseti částí. Každý rok by se mělo vytěžit 100 tisíc tun materiálu. Materiál, který nebude zpracován, poslouží k rekultivaci území.

Podle Stacha je prioritou společnosti minimalizovat dopady na okolní prostředí. „Klíčovým cílem je, aby těžba probíhala šetrně, s maximálním ohledem na budoucí možnou ochranu území v rámci CHKO Krušné hory,“ popisuje.

„Žádné nepříznivé vlivy“

Doplnil, že v uplynulých dvou letech nechala firma zpracovat několik odborných studií, které měly komplexně posoudit vliv projektu na životní prostředí a veřejné zdraví. Odborníci se zaměřili na hluk, kvalitu ovzduší, vliv na podzemní a povrchové vody a také na dopady na přírodu a krajinu, včetně oblastí NATURA 2000. „Žádné vlivy nebyly ve své významnosti vyhodnoceny jako významně nepříznivé,“ uvádí Stacha.

Okolní obce se se záměrem seznamují. Odkaliště se nachází v katastru městyse Kovářská. „Je to pro nás novinka. Materiál jsme dostali v létě, kdy jsou dovolené. Máme třicet dní na vyjádření, v této lhůtě je těžké svolat zastupitelstvo,“ poznamenává starosta Kovářské Milan Duháň (ODS). Osobně se domnívá, že obci těžba neublíží, ale ani nijak nepomůže.

Starostka Měděnce Valérie Marková (Občané, my a budoucnost) v SMS zprávě napsala, že nemá zájem se k záměru vyjadřovat.

Pokud se těžba v lokalitě rozjede, společnost Belvoir chce do Měděnce podle slov Stacha přemístit své sídlo.

Slzy v očích horníků. Důl na Měděnci mizí, padla i unikátní skipová věž

Firmu Belvoir vlastní realitní skupina Českomoravská Nemovitostní. Opuštěný a chátrající areál rudného dolu včetně odkaliště, získala od předchozího vlastníka v roce 2020. V letech 2021 – 2023 tam proběhla demolice zchátralých budov. K zemi šla také padesátimetrová skipová věž. Vstupy do obou důlních jam byly zabetonovány.

„Na přání obyvatel Měděnce jsme připraveni na vlastní náklady vybudovat muzeum, které by na původním místě jedné ze skipových věží připomínalo historii těžby v lokalitě. Zároveň jsme odkoupili část pozemků bývalého JZD, které aktuálně revitalizujeme,“ nastiňuje Stacha.

V dole v Měděnci se těžilo od 60. let do 90. let minulého století. Celý areál pak roky chátral.

16. září 2022
Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

