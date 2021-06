Mostecká Matylda prošla modernizací, jezero má nová mola i lepší vstup

Plovoucí bazén přímo na jezeře, padesátimetrová dráha pro plavce či lepší přístup do vody. To vše čeká na návštěvníky mostecké Matyldy, která prošla v posledních měsících velkou modernizací za 45 milionů korun. Na svou první letní sezonu se chystá i loni zpřístupněné jezero Most.