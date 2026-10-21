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Radši se tam nesrocujte. Lávka po sto letech dosloužila, Louny postaví novou

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  7:00
Téměř stoletou lávku v Masarykových sadech v Lounech město zbourá. Místo ní chce postavit novou. Konstrukce je totiž ve špatném stavu a oprava by se ekonomicky nevyplatila.

Životnost lávky, která byla postavena kolem roku 1930, se blíží ke svému konci. „Diagnostický průzkum mostu prokázal závažné poruchy spodní stavby, zejména naklonění pilířů, degradaci betonu a zdiva v úrovni hladiny řeky. Nosná konstrukce vykazuje rozsáhlou korozi,“ uvedla mluvčí lounské radnice Pavla Kutlu.

Lávka v Masarykových sadech v Lounech. Město ji nechá zbourat a nahradí novou. (říjen 2026)
Lávka v Masarykových sadech v Lounech. Město ji nechá zbourat a nahradí novou. (říjen 2026)
Lávka v Masarykových sadech v Lounech. Město ji nechá zbourat a nahradí novou. (říjen 2026)
Lávka v Masarykových sadech v Lounech. Město ji nechá zbourat a nahradí novou. (říjen 2026)
10 fotografií

Špatný stav lávky řeší město už několik měsíců. Původně se počítalo s rozsáhlou opravou, která by zahrnovala výměnu značné části prvků. Životnost by se tím prodloužila o dvacet až padesát let.

Ovšem poté, co si město nechalo vyčíslit odhad nákladů a porovnalo je s cenou pořízení nové lávky, rozhodlo se pro stavbu nové s životností sto let. Tato varianta je totiž ekonomicky výhodnější.

Rekonstrukce a následná opakovaná údržba by vyšla celkem téměř na 43 milionů korun, pořízení nové lávky a následná pravidelná údržba zhruba na 25 milionů korun, z toho 18 milionů by stála samotná nová lávka.

Radnice nyní zadala projektantovi vypracovat dokumentaci pro stavbu nové lávky. Jak bude vypadat, není v tuto chvíli jasné.

Stála 130 milionů, lidé zakopávají o prkna. Kvůli nové lávce padla trestní oznámení

Stav současné lávky radnice monitoruje. Znovu ji prohlédne statik, který má určit, zda je možné ji nechat nadále průchozí. Radnice na ní také nechá umístit ceduli zakazující shlukování osob. Výměna lávky za novou by měla proběhnout v příštím roce.

Stávající lávka je ocelová nýtovaná příhradová konstrukce o rozpětí přibližně 42 metrů. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2014 a spočívala v obnově kovových částí a také výměně dřevěných pochozích prken.

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