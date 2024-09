Co cyklisté a chodci? Oprava stěžejní ulice v Ústí čelí kritice, koluje petice

Radnice chce prostor mezi městským stadionem a Městskými sady výrazně upravit. Počítá s rekonstrukcí vozovky, obnovou stávajících přechodů pro chodce a parkování či zřízením semaforu u přechodu u bývalého Zverimexu. „V plánu je i zkrácení odbočovacích jízdních pruhů, kde docházelo k předjíždění vozidel, a omezení parkování ve dvou řadách,“ uvádí mluvčí ústecké radnice Romana Macová.

Práce by měly začít příští rok na jaře, jejich cena a délka vzejde z chystaného výběrového řízení.

Autoři petice městu vyčítají, že se město nezabývá celkovou rekonstrukcí dotčeného úseku Masarykovy ulice, ale jen úpravou silniční komunikace. „Byli bychom rádi, aby se rekonstrukce ulice pojala komplexně v celé šíři a délce, ale to se teď neděje. Magistrát nebere ohled na cyklisty, pro něž je to zásadní trasa městem. Navíc nedojde k opravě chodníků, které jsou v katastrofálním stavu,“ říká Petr Zahrádka, jeden z autorů petice a člen spolku Ústím na kole.

Vybudování cyklopruhů bude podle petentů možné ve chvíli, kdy nedojde ke vzniku plánovaných šikmých parkovacích stání. „Opravám chodníků nic nebrání. Není možné klást důraz jednostranně na komfort řidičů a ostatní, slabší účastníky provozu, opomíjet,“ popisuje Zahrádka.

Kritiku schytává i záměr radnice, aby cyklisté místo části Masarykovy ulice využívali souběžnou Herbenovu a dále Vinařskou ulici. V současné době však podle Zahrádky v těchto ulicích neexistuje žádné alternativní řešení, jež by cyklistům umožnilo dojet bezpečně na velkou kruhovou křižovatku v části Bukov, kterou obyvatelé Ústí znají jako rondel a na niž vede Masarykova ulice.

„Ulice Herbenova je navíc celá jednosměrná, relativně úzká a neumožňuje legální průjezd cyklistů ve směru od Vinařské ulice. Nyní neexistuje žádný projekt, který by takové bezpečné spojení připravoval. Naopak vybudováním cyklopruhů v rámci rekonstrukce Masarykovy ulice by vzniklo 700 metrů infrastruktury, na kterou by bylo možné do budoucna navazovat dále ve směru k rondelu a napojit čtvrť Všebořice,“ míní Zahrádka.

Paradox: raději autem než pěšky

Autoři petice se podivují i nad tím, že magistrát projekt neprojednal s Kanceláří architekta města, městským cyklokoordinátorem a zainteresovanou veřejností. Tvrdí, že touto nekoncepčností radnice brání Ústí nad Labem vstoupit do 21. století.

Mluvčí radnice Macová k tomu pouze uvedla, že „zadavatel (město) postupuje v souladu s platným generelem cyklistické dopravy“.

Zahrádka i jeho kolegové věří, že petice přispěje k úpravě projektu a pomůže také nastartovat debatu o tom, jak ve městě řešit cyklodopravu.

„Protože to je a do budoucna stále více bude nedílná část dopravy ve městech. Stejně jako tomu je – nebo začíná být – ve stále větším množství měst na západě, na severu a dokonce už i na východě od Česka a také v okolních městech v kraji. Stejně tak věříme, že i pěší doprava a její bezpečnost se stane tématem ve městě, které je stále více zaplněné automobily. To vede k paradoxnímu chování lidí, kdy se raději městem pohybují zase automobilem než pěšky, protože chůze nebo jízda na kola je nepříjemná, někdy dokonce nebezpečná,“ poznamenává Zahrádka.

Petici je možné podepsat na šesti místech ve městě. Poté budou archy předány na magistrát. Zda město vezme námitky petentů v potaz, nelze v tuto chvíli podle Macové předjímat.